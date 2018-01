Kfz-Versicherung: Haftpflichtbeiträge ziehen nach Preiskampf wieder an (FOTO)

München (ots) -Die Beiträge in der Kfz-Versicherung ziehen nach der Wechselsaisonwieder an - im Dezember um acht Prozent. "Bis zum Sommer steigen dieKfz-Versicherungsbeiträge erfahrungsgemäß weiter", sagt Dr. TobiasStuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24.Im Langzeittrend steigen die Durchschnittspreise für eineKfz-Haftpflichtversicherung kontinuierlich an. Im Oktober 2017kostete der Kfz-Haftpflichtschutz im Schnitt 288 Euro. Das sind 52Prozent mehr als im Oktober 2009. Gleichzeitig schwanken die Preiseinnerhalb des Jahres weniger. Während der Unterschied zwischen demteuersten und dem günstigsten Monat für eineKfz-Haftpflichtversicherung 2009 noch 37 Prozent betrug, fällt er2017 mit 14 Prozent wesentlich geringer aus.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell