Kfz-Versicherung: Haftpflichtbeiträge so niedrig wie seit 2015 nicht

München (ots) -- Durchschnittlicher Preis für Haftpflichtbeiträge seit Juli um 20 Prozent gesunken- Mit innovativem FotoCHECK in zwei Minuten die Kfz-Versicherung wechseln- 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-Versicherung Der Preiskampf der Kfz-Versicherer zur Wechselsaison ist in vollem Gange. Verbraucher zahlen aktuell im Schnitt 268 Euro für die Kfz-Haftpflichtversicherung.1) Das sind 20 Prozent weniger als im Juli (337 Euro). So niedrig war der durchschnittliche Kfz-Haftpflichtbeitrag zuletzt 2015."Wir beobachten jedes Jahr, dass die Preise für die Kfz-Versicherung bis kurz vor dem Wechselstichtag am 30. November fallen", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "In diesem Jahr hat sich der Effekt nochmals verstärkt. Denn aufgrund von Ausgangs- und Reisebeschränkungen ging während der Corona-Pandemie das allgemeine Verkehrsaufkommen und damit die Unfallhäufigkeit zurück. Die Versicherer mussten weniger Schäden regulieren und das wirkt sich jetzt positiv auf die Versicherungsbeiträge aus."Verbraucher, die ihre Kfz-Versicherung wechseln wollen, sollten damit nicht bis zum Stichtag warten, da einzelne Versicherer ihre Beiträge bereits vorher wieder erhöhen. Spätestens nach dem 30. November ziehen die Preise dann wieder an.Mit innovativem FotoCHECK in zwei Minuten die Kfz-Versicherung wechselnFür den Abschluss einer Kfz-Versicherung müssen Verbraucher viele Angaben zum Pkw und dem Versicherungsnehmer machen. CHECK24 hat den innovativen FotoCHECK (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/innovation-fotocheck%3A-kfz-versicherung-wechseln-in-zwei-minuten--1507/) entwickelt, der den Kfz-Versicherungsvergleich stark vereinfacht und beschleunigt. Kunden fotografieren oder scannen einfach ihren bestehenden Versicherungsschein oder ihre Beitragsrechnung und alle verfügbaren Angaben werden automatisch übernommen. So sparen sie sich die mühsame Dateneingabe von über 50 Merkmalen und ein Versicherungsvergleich bzw. -wechsel ist damit in nur zwei Minuten möglich.Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-VersicherungenCHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen (https://www.check24.de/files/p/2019/d/0/3/14403-2019-10-08_check24_pm_kfz-vergleichsportal-euro-am-sonntag.pdf). Das ergab eine Untersuchung von Euro am Sonntag zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut (DKI).2) Neben dem Gesamtsieg entschied CHECK24 die Teilkategorie Preis/Leistung mit großem Abstand für sich. Über die zwölf betrachteten Beispielprofile hinweg können Verbraucher beim Münchner Vergleichsportal durchschnittlich am meisten sparen. Auch in der Kategorie Vergleichsrechner belegte CHECK24 den ersten Platz.300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungVerbraucher, die Fragen zu ihrer Kfz-Versicherung haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Versicherungsexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von 318 Mio. Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Kfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).3)1)Der durchschnittliche Haftpflichtbeitrag für November 2020 ist ein vorläufiger Wert, Stand: 16.11.20202)Euro am Sonntag (Ausgabe 40/19): Sparen beim Fahren; S. 72-733)Quelle: WIK-Consult (https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf)Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell