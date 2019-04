Kfz-Versicherung: HUK-COBURG bringt Telematik-Tarif für jedes Alter

Coburg/München (ots) -- "Telematik Plus" ersetzt das bisherige Produkt für junge Fahrer- Erfassung der Fahrdaten per Telematik-Sensor und App- 10 Prozent Start-Bonus, bis zu 30 Prozent Folge-Bonus abhängigvom FahrverhaltenAb dem vierten April bietet die HUK-COBURG den neuenTelematik-Tarif "Telematik Plus" an, der für alle Altersgruppenerhältlich ist. Damit sparen Kunden bereits bei Abschluss zehnProzent auf ihren Beitrag in der Kfz- Haftpflichtversicherung undKasko. Bei entsprechender Fahrweise können für das Folgejahr bis zu30 Prozent Ersparnis erreicht werden."Telematik Plus" wendet sich an alle Autofahrer und löst dasAnfang 2017 eingeführte Smart Driver Programm für junge Fahrer ab."In den letzten Jahren haben wir eine komplette Infrastruktur fürTelematik aufgebaut und so die Voraussetzungen dafür geschaffen, dasProdukt altersunabhängig anzubieten", erläutert Dr. Jörg Rheinländer,Vorstandsmitglied der HUK-COBURG. "Wir haben stark in Technologie undKnow-how zur Verarbeitung von Big Data investiert. Das neue Produktbaut auf unseren bisherigen Erfahrungen auf", so Rheinländer weiter.HUK-COBURG arbeitet zusammen mit Cambridge Mobile Telematics(CMT), weltweit führender Anbieter mobiler Telematiklösungen. Das2010 von zwei Professoren des renommierten MIT (MassachusettsInstitute of Technology) gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitzin Cambridge, Massachusetts. "Wir freuen uns sehr, dass aufbauend aufunserer erfolgreichen DriveWell-Plattform die HUK-Coburg-Versichertenbei "Telematik Plus" von unserer Expertise in Sachen Kundenbindung,Risikomodellierung und Verkehrssicherheit profitieren können", sagtCMT Chief Technology Officer, Dr. Hari Balakrishnan.Kunden, die sich für "Telematik Plus" entscheiden, erhaltenkostenfrei einen Telematik-Sensor und kleben ihn wie eine Vignettevon innen an die Frontscheibe ihres Pkw. In Kombination mit der App"Mein Auto", die für iOS- und Android-Smartphones erhältlich ist,werden die Fahrdaten erfasst und ausgewertet.In der App erhält der Fahrer konkrete Rückmeldungen zu seinemFahrverhalten und zur Höhe seines voraussichtlichen Bonus. Zusätzlichkann er bei einem Unfall oder einer Panne Hilfe anfordern. Die Appwird schrittweise um nützliche Services rund um den privaten Pkwerweitert.Pressekontakt:Thomas von MallinckrodtKarin BenningHolger BrendelEva-Maria SahmTelefon: 09561/96-22609Email: presse@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell