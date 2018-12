Kfz-Versicherung: Ehepartner, Kinder, Freunde - wer darf mein Auto fahren?

München (ots) -- Beliebiger Fahrerkreis verdoppelt Kfz-Versicherungsbeitrag- Bei Beitragserhöhung auch jetzt noch die Kfz-Versicherungwechseln- 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieKfz-VersicherungGrundsätzlich dürfen nur Personen einen Pkw nutzen, wenn derHalter sie als Fahrer im Kfz-Versicherungsvertrag angegeben hat.Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten: Fahrer können namentlichbenannt oder über die Zugehörigkeit zum Halter angegeben werden, z.B. als Partner oder volljähriges Kind. Daneben könnenVersicherungsnehmer auch anmelden, dass ein größerer Fahrerkreis dasAuto nutzen darf - beispielsweise alle "Personen über 23 Jahre".Je mehr Personen als Fahrer eines Pkw eingetragen sind, destoteurer wird in der Regel die Kfz-Versicherung. Dürfen beliebig vieleFahrer den Pkw nutzen, verteuert sich die Kfz-Versicherung im Schnittum 118 Prozent im Vergleich zu einem einzelnen Fahrer.1) Den Partnerals zusätzlichen Fahrer anzumelden, kostet aber meist nicht mehr."Besonders wenn Fahranfänger in die Kfz-Versicherung der Elternaufgenommen werden, lohnt sich ein Anbietervergleich", sagt Dr.Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24. "DieAufschläge für junge Fahrer variieren von Versicherung zuVersicherung deutlich."Bei Nichtbeachtung drohen Beitragsanpassungen und Vertragsstrafen- Notfälle ausgenommenDie gute Nachricht zuerst: Verursacht ein Fahrer einen Unfall, dernicht in der Kfz-Versicherung eingetragen ist, greift die gesetzlichvorgeschriebene Haftpflichtversicherung. Trotzdem kann es teuerwerden, weil der Versicherungsnehmer falsche Angaben gemacht hat.In diesem Fall berechnet der Kfz-Versicherer den Beitrag für dasbetreffende Versicherungsjahr neu und fordert den Differenzbetragnach. Je nach Versicherer können zusätzlich Vertragsstrafenbeispielsweise in Höhe eines Jahresbeitrags fällig werden. Auch denunberechtigten Fahrer kann die Versicherung in Regress nehmen - beigrober Fahrlässigkeit oder Vorsatz auch in voller Schadenshöhe.Notfälle sind aber ausgenommen: Bekommt der Fahrer auf derAutobahn Kreislaufprobleme, darf er seinen Beifahrer den Pkw nachHause fahren lassen. Fahruntüchtigkeit aufgrund von Alkohol zähltallerdings nicht als Notfall."Manche Assekuranzen versichern einen zusätzlichen Fahrer auch füreinige Tage kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr", sagt Dr.Tobias Stuber. "Soll bei der Fahrt in den Urlaub auch ein Bekannterans Steuer, lohnt es sich, bei seiner Kfz-Versicherung nachzufragen."Tipp: Erhöht der Versicherer den Beitrag, können Verbraucher auchjetzt noch wechselnFahrzeughalter können ihre Kfz-Versicherung auch jetzt nochkündigen, wenn der bisherige Versicherer den Beitrag erhöht. Tipp: Erhöht der Versicherer den Beitrag, können Verbraucher auchjetzt noch wechselnFahrzeughalter können ihre Kfz-Versicherung auch jetzt nochkündigen, wenn der bisherige Versicherer den Beitrag erhöht. EinigeVersicherungsunternehmen teilen die Beitragserhöhung erst kurz voroder sogar erst nach dem medial umworbenen Wechselstichtag mit. Nacheiner Beitragserhöhung haben Kunden das Recht zur außerordentlichenKündigung. Diese muss innerhalb eines Monats nach Erhalt derBeitragsrechnung schriftlich beim Versicherer eingehen. Die Berater unterstützen auch im Schadensfallbeim Ausfüllen der Formulare und in der Kommunikation mit demVersicherer. Studien belegen: Günstigste Kfz-Tarife und größtes Sparpotenzialbei CHECK24Eine repräsentative Stichprobe der Technischen HochschuleRosenheim ergab, dass CHECK24 Verbrauchern in 80 Prozent der Fälleden günstigsten Kfz-Versicherungstarif bietet.2) Das bestätigt auchein aktueller Vergleich des Verbraucherportals Finanztip.3) DasFinanzmagazin Euro am Sonntag4) und das Deutsche Institut fürServicequalität (DISQ)5) haben unabhängig voneinander herausgefunden,dass Verbraucher bei CHECK24 im Schnitt am meisten sparen.Das gesamte Sparpotenzial durch einen Vergleich vonKfz-Versicherungen ist enorm: Laut einer Studie von WIK-Consultsparten Verbraucher durch Vergleichsportale innerhalb eines Jahresinsgesamt 318 Mio. Euro.6) 