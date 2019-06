Kfz-Versicherung: Dieselanteil in Bayern am größten, in Berlin am kleinsten (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) -- In Bayern haben 37,6 Prozent der Pkw einen Dieselmotor, inBerlin nur 25,5 Prozent- Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern sind die meisten Kilometerunterwegs- 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieKfz-VersicherungIn Bayern sind die meisten Dieselfahrzeuge unterwegs. Der Anteilvon Selbstzündern liegt im Freistaat bei 37,6 Prozent.*) Ebenfallsviele Diesel sind in Mecklenburg-Vorpommern (37,2 Prozent) unterwegs.Im Bundesdurchschnitt beträgt der Anteil 33,1 Prozent.Am niedrigsten ist die Quote in Berlin. Dort versichern nur 25,5Prozent der CHECK24-Kunden einen Diesel-Pkw. Auch in Sachsen (29,8Prozent) und Nordrhein-Westfalen (30,0 Prozent) ist der Dieselanteilvergleichsweise gering.Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern sind die meisten KilometerunterwegsPkw-Halter in Mecklenburg-Vorpommern versichern nicht nurverhältnismäßig häufig ein Dieselfahrzeug, sie legen auch die meistenKilometer mit ihrem Pkw zurück. Im Schnitt geben Verbraucher ausMecklenburg-Vorpommern eine jährliche Fahrleistung von 13.047Kilometern an.Berliner, die am seltensten mit einem Selbstzünder unterwegs sind,legen auch die wenigsten Jahreskilometer zurück (Ø 9.714 Kilometer).300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieKfz-VersicherungKunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Unsere Berater sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oderhochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit imdigitalen Versicherungsordner.Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern undKfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahresinsgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie derWIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts fürInfrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**)*)Datenbasis: alle 2018 über CHECK24 von Privatpersonenabgeschlossenen Kfz-Versicherungen**)WIK-Consult: Vergleichsportale in Deutschland,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell