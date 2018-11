Kfz-Versicherung: 1.000 Kilometer mehr - Beitrag steigt um bis zu zwölf Prozent (FOTO)

München (ots) -- Ø Kfz-Versicherungsbeitrag steigt mit zunehmender Fahrleistungstufenförmig- Ab 31.000 Kilometern p. a. kaum noch Veränderung desJahresbeitragsEine zusätzliche Fahrleistung von 1.000 Kilometern jährlichverteuert den Beitrag der Kfz-Versicherung um bis zu zwölf Prozent.Im betrachteten Beispiel zahlt ein Pkw-Halter mit Vollkaskoschutz füreine versicherte Fahrleistung von 30.000 Kilometern 705 Euro im Jahr.Für 31.000 Kilometer werden 786 Euro fällig.1)Auch in der Teilkaskoversicherung steigt der durchschnittlicheBeitrag immer bei den gleichen Kilometergrenzen stufenförmig an. Ab31.000 Kilometern jährlicher Fahrleistung ändert sich derKfz-Versicherungsbeitrag kaum noch."Liegt die geschätzte jährliche Fahrleistung nur knapp über einerder Kilometergrenzen, sollten Verbraucher prüfen, ob nicht auch eineniedrigere Stufe ausreicht", sagt Dr. Tobias Stuber, GeschäftsführerKfz-Versicherungen bei CHECK24. "Fährt ein Pkw-Halter jedoch mehr,als er vorab bei seiner Versicherung angegeben hat, muss er das vonsich aus rechtzeitig melden."CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieKfz-VersicherungKunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Die Berater unterstützen auch im Schadensfallbeim Ausfüllen der Formulare und in der Kommunikation mit demVersicherer. Die Servicemitarbeiter sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar.Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladeneVerträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalenVersicherungsordner. Mit dem 1-Klick-Kündigungsservice kümmert sichCHECK24 um die rechtssichere Kündigung des aktuellen Vertrags.Studien belegen: Günstigste Kfz-Tarife und größtes Sparpotenzialbei CHECK24Eine repräsentative Stichprobe der Technischen HochschuleRosenheim ergab, dass CHECK24 Verbrauchern in 80 Prozent der Fälleden günstigsten Kfz-Versicherungstarif bietet.2) Das bestätigt auchein aktueller Vergleich des Verbraucherportals Finanztip.3) DasFinanzmagazin Euro am Sonntag4) und das Deutsche Institut fürServicequalität (DISQ)5) haben unabhängig voneinander herausgefunden,dass Verbraucher bei CHECK24 im Schnitt am meisten sparen. Dasgesamte Sparpotenzial durch einen Vergleich von Kfz-Versicherungenist enorm: Laut einer Studie von WIK-Consult sparten Verbraucherdurch Vergleichsportale innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio.Euro.6)1)Berücksichtigt wurde jeweils der günstigste Tarif aller über dasVergleichsportal abschließbarer Versicherer anhand des folgendenBeispielprofils: Versicherungswechsel, Mann (45 Jahre), verheiratet,keine Kinder, Angestellter im öffentlichen Dienst, Skoda Fabia 1.2TSI (HSN: 8004, TSN: AOP), Neuerwerb und Halterzulassung: September2015, Versicherungsbeginn: 01.01.2018, Barkauf, Nutzung: nur privat(inkl. Arbeitsweg), kein Wohneigentum, Parken auf der Straße(öffentlich), Haftpflicht (SF 15) und Vollkasko (SF 15) mit 300 EuroSelbstbeteiligung inkl. Teilkasko mit 150 Euro Selbstbeteiligung,Werkstattauswahl: frei, jährliche Beitragszahlweise, Erstwagen,Halter = Versicherungsnehmer, keine Punkte, Zulassung in 70180Stuttgart. Grafiken zu den betrachteten Beispielen in der Voll- undTeilkaskoversicherung unter: http://ots.de/bLXGHU2)Pressemitteilung Technische Hochschule Rosenheim:http://ots.de/GF5xPN3)Finanztip: So finden Sie eine günstige Autoversicherung,http://ots.de/kme8Te4)Euro am Sonntag, Ausgabe 38/17, 23.09.2017, Der Preis ist heiß,S. 78-79 5)DISQ: Studie Vergleichsportale Kfz-Versicherungen,http://ots.de/BFfqt16)WIK-Consult: Vergleichsportale in Deutschland,http://ots.de/HVopISCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24:Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,Julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deÜber CHECK24Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell