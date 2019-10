Kfz-Teilkaskoversicherung in Diebstahlhochburgen Berlin und Hamburg gefragt (FOTO)

München (ots) -- Teilkaskoschutz greift u. a. bei Pkw-Diebstahl- Berliner geben durchschnittlich am meisten fürTeilkaskoversicherung aus- 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieKfz-VersicherungIn Bundesländern, in denen häufig Pkw gestohlen werden, sichern sichFahrzeughalter überdurchschnittlich oft mit einer Teilkaskoversicherung ab.Diese kommt unter anderem für Schäden durch Diebstahl des eigenen Pkw und festverbauten Autoteilen auf.*Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) werden in Berlinam häufigsten Autos gestohlen. Von 1.000 kaskoversicherten Fahrzeugenverschwinden in der Hauptstadt durchschnittlich 3,1. Im deutschlandweitenDurchschnitt sind es nur 0,4. Deshalb schließen Berliner CHECK24-Kundenüberdurchschnittlich oft eine Kfz-Teilkaskoversicherung ab (Index 112). InHamburg werden ebenfalls überdurchschnittlich viele Pkw-Diebstähle registriert -bei gleichzeitig hoher Absicherungsquote (Index 111).**In den beiden Stadtstaaten geben Autofahrer außerdem bundesweit am meisten fürdie Kfz-Teilkaskoversicherung aus.Niedrige Diebstahl- und Teilkaskoquote in Bayern und Baden-WürttembergEher selten sichern zum Beispiel CHECK24-Kunden aus Bayern und Baden-Württembergihre Pkw mit einer Teilkaskoversicherung ab. In den beiden südlichstenBundesländern werden auch vergleichsweise selten Autos gestohlen.Dennoch ist in Bayern der durchschnittliche Jahresbeitrag für dieTeilkaskoversicherung im Bundeslandvergleich am dritthöchsten. Möglicher Grund:Nicht nur die Diebstahlhäufigkeit bestimmt den Beitrag. Der Teilkaskoschutzgreift beispielsweise auch bei Schäden durch Unwetter, Glasbruch oderWildunfälle."Können sich Verbraucher nach Schäden an ihrem Fahrzeug Reparaturen oder dieWiederbeschaffung eines Pkw nicht leisten, lohnt sich eine Teilkaskoversicherungin der Regel unabhängig vom Alter des Fahrzeugs", sagt Dr. Tobias Stuber,Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Die günstigsteKfz-Teilkaskoversicherung finden Verbraucher, wenn sie mehrere Anbietervergleichen."300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungVerbraucher, die Fragen zu ihrer Kfz-Versicherung haben, erhalten bei über 300CHECK24-Versicherungsexperten an sieben Tagen die Woche eine persönlicheBeratung per Telefon oder E-Mail. In ihrem persönlichen Versicherungscenterverwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem siediese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- undLeistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren undgleichzeitig sparen.Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von 318 Mio. Euroim JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonKfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 318Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochterdes Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste(WIK).****Quelle: alle 2018 über CHECK24 vermittelte Kfz-Versicherungsverträge fürprivate Pkw**Quelle: GDV http://ots.de/bDcx7A***WIK-Consult (https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf)Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung derCHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagendie Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eineVergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell