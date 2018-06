Kfz-Schutzbriefe und Automobilclubs: Pannenhilfe ab 19,50 Euro jährlich (FOTO)

München (ots) -- Familie spart bis zu 79 Euro, Single bis zu 64 Euro pro Jahr beieuropaweitem Schutz- Individuellen Bedarf prüfen und Leistungen vergleichenEin Kfz-Schutzbrief oder die Mitgliedschaft in einem Automobilclubgarantieren Hilfe bei einer Panne oder einem Autounfall. DerAnbietervergleich lohnt sich: Ein junger Fahrer, der sich füreuropaweiten Schutz entscheidet, spart exemplarisch bis zu 77 Prozentder Beitragskosten. Die Absicherung kostet beim günstigsten Anbieter19,50 Euro jährlich, beim teuersten 84 Euro.*)Eine Familie versichert sich europaweit ab 55 Euro pro Jahr. Beimteuersten Anbieter werden 134 Euro fällig - eine Differenz von 79Euro bzw. 59 Prozent.Rücktransport bei Krankheit oder Rechtsberatung: zusätzlicheLeistungen und ServicesVerbraucher sollten auch die Zusatzleistungen vergleichen, um denpassenden Tarif zu finden. Neben fahrzeugbezogenen Leistungen wie derPannen- und Unfallhilfe, dem Abschleppen des Fahrzeugs oder demBereitstellen eines Ersatzwagens, bieten viele Tarife auchpersonenbezogene Leistungen an. Dazu gehören beispielsweise derRücktransport im Krankheitsfall oder die Kostenübernahme bei Abbruchder Reise.Einige Tarife schließen noch weitere Services mit ein. Kundenhaben z. B. je nach Tarifumfang Anspruch auf eine telefonischeRechtsberatung oder die Übernahme von Dolmetscher- und Anwaltskostenbei verkehrsrechtlichen Streitigkeiten im Ausland. Automobilclubsbieten ihren Mitgliedern häufig Clubzeitschriften undVorteilsprogramme.Kostenlose Beratung und 1-Klick-KündigungsserviceDer Abschluss und Wechsel des Kfz-Schutzbriefes bzw. derAutomobilclubmitgliedschaft ist bei CHECK24 ohne Papier undUnterschrift möglich. Kunden kündigen ihren alten Vertrag online mitnur einem Klick. Das ist in der Regel einmal im Jahr möglich,Verbraucher sollten dabei die Kündigungsfrist beachten.Bei Fragen zum passenden Schutz erhalten Verbraucher bei den über200 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail.*)Tabellen mit Beispielprofilen unter: http://ots.de/NYIVoUÜber die CHECK24 GmbHCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell