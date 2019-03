Kfz-Schiedsstellen haben weniger Zulauf (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Bonn, Deutschland (ots) -Bei den bundesweit 100 Kfz-Schiedsstellen waren im vergangenenJahr zehn Prozent weniger Schlichtungsanträge zu verzeichnen. Dasergibt die ZDK-Bilanz 2018. Damit ist die Zahl der Anträge erneutzurückgegangen.Von den insgesamt 8 827 Anträgen (9 805 in 2017) wurden 91 Prozent(8 036) im Vorverfahren auf direktem Weg zwischen Schiedsstelle,Kunde und Kfz-Betrieb geregelt.Lediglich 791 Anträge (9 Prozent) gelangten vor eineSchiedskommission. Davon endeten 321 Fälle (40,6 Prozent) mit einemVergleich. In 124 Fällen (15,7 Prozent) entschied die Kommission fürden Antragsteller, in 190 Fällen (24 Prozent) gegen ihn. Dierestlichen 156 Verfahren (19,7 Prozent) waren bis zum Jahresende 2018noch nicht abgeschlossen gewesen.Die Mehrzahl der Anträge (7 363 oder 83,4 Prozent) bezog sich aufReparatur und Wartung. Die Kunden bemängelten unsachgemäße Arbeit (2505 Anträge), nicht nachvollziehbare oder vermeintlich zu hoheRechnungen (2 397 Anträge) sowie nicht in Auftrag gegebene undtrotzdem durchgeführte Arbeiten (1 526 Anträge).Bei den insgesamt 1 464 Anträgen an dieGebrauchtwagen-Schiedsstellen führen technische Fahrzeugmängel (1171) mit weitem Abstand, gefolgt von Unfallschäden (99). Fast keineBedeutung mit nur 28 Fällen hatten fehlerhaft angegebeneGesamtfahrleistungen."Weniger Anträge bedeutet zunächst einmal, dass die Kunden wenigerGründe hatten, um Werkstattaufträge oder Gebrauchtwagenkäufe zubeanstanden", betont ZDK-Hauptgeschäftsführer Axel Koblitz. "Das isteine positive Entwicklung, die nun schon im fünften Jahr anhält. Dennam besten ist es, wenn wir auf solche Schlichtungen ganz verzichtenkönnten. Es gibt den Kunden jedoch zusätzliche Sicherheit, wenn sieihre Fahrzeuge in den Meisterbetrieben der Kfz-Innungen warten undreparieren lassen und auch ihre Gebrauchtwagen dort kaufen. Denn imFall der Fälle hilft die kostenlose Schlichtung durch die Fachleuteder Kfz-Schiedsstelle."Wie finde ich die richtige Schiedsstelle? Der Geschäftssitz derWerkstatt oder des Autohauses ist ausschlaggebend für die jeweilszuständige Kfz-Schiedsstelle. Zu finden sind sie auf derInternetseite kfz-schiedsstellen.de, gelistet nach Bundesländern.Dort kann sich der Kunde schriftlich oder telefonisch melden. Rund 90Prozent der Fälle regelt die Schiedsstelle ganz unbürokratisch ohneVerhandlung im Vorverfahren.Kommt es zum Schiedsverfahren, befassen sich je ein Vertreter desKfz-Gewerbes und des ADAC sowie ein öffentlich bestellter undvereidigter Kfz-Sachverständiger der Deutschen Automobil Treuhand(DAT) mit dem Fall. Den Vorsitz der Schiedskommission hat ein zumRichteramt befähigter Jurist. Bei Streitigkeiten ausReparaturaufträgen kommt der Sachverständige einer anerkanntenPrüforganisation hinzu. Den kostenlosen Service der Streitbeilegungkönnen alle Kunden nutzen, die einem Mitgliedsbetrieb der Kfz-Innungihr Vertrauen schenken. Zu erkennen sind sie am blau-weißenMeisterschild.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell