Kfz-Police der R+V: Fahranfänger steigen günstig ein

Eine Flatrate für Fahranfänger: Bei R+Vprofitieren junge Fahrer ab 1. Juli vom neuen Angebot "Zusatzfahrer"in der Kfz-Versicherung. Für einen Jahresbeitrag von 289 Euro könnensie jedes Auto fahren, das bei der R+V Gruppe versichert ist.Einmal zahlen, alle Autos fahrenAutofahrer, die ihren Pkw bei der R+V-Allgemeine oder denTochtergesellschaften KRAVAG und Condor versichert haben, können absofort bis zu drei Zusatzfahrer in ihrenKfz-Haftpflichtversicherungsvertrag eintragen lassen, ohne dass diesebeim Fahreralter genannt werden. Der Clou: Der Zusatzfahrer darfnicht nur das Auto fahren, in dessen Kfz-Vertrag er namentlichergänzt wurde, sondern jedes beliebige Fahrzeug, das bei diesenGesellschaften versichert ist - ganz egal, ob es Verwandten, Freundenoder dem Arbeitgeber gehört. Voraussetzung ist allerdings immer, dassder Kreis der berechtigten Fahrer im Vertrag nicht aufgrund einerSondereinstufung eingeschränkt ist. So offen der Kreis der Pkw ist,so offen ist auch der Kreis der Zusatzfahrer. Da nicht nurFamilienmitglieder dafür in Frage kommen, können R+V-Kundenbeispielsweise auch ihr Au-Pair-Mädchen oder den im Haus lebendenStudenten eintragen lassen.Doch damit nicht genug: Bekommt der Zusatzfahrer nach einiger Zeitdas erste eigene Auto, fängt er nicht bei Null an. Die R+V belohntehemalige Zusatzfahrer mit einer Sondereinstufung in die günstigeSchadenfreiheitsklasse 5, wenn sie erstmalig einen Pkw zulassen undversichern - unabhängig davon, wie oft und wie lange sie tatsächlichmit anderen Autos gefahren sind.Erweiterte Leistungen für Elektro- und Hybrid-PkwVerbesserungen gibt es in der R+V-KfzPolice-Plus auch für dieBesitzer von Elektro- und Hybrid-Pkw. Bei Abschluss einerVollkasko-Versicherung übernimmt die R+V im Falle eines Unfalls, mut-oder böswilliger Zerstörung durch Dritte oder beim Zusammenstoß mitTieren nicht nur die Instandsetzung. Innerhalb der ersten vier Jahrenach Erstzulassung und bei Netto-Reparaturkosten über 1.000 Eurozahlt sie zusätzlich zehn Prozent dieser Summe als Wertminderung.Werden die teuren Hochvoltkabel durch Kurzschluss oder Tierbissezerstört, leistet die R+V Ersatz unabhängig von der vereinbartenEntschädigungsgrenze. Kunden, die Schäden durch Eigen-Kollisioneingeschlossen haben, bekommen ab sofort auch Ersatz bei Schäden anihren Ladesäulen.