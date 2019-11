Kfz Motor läuft mit selbst erzeugten Knallgas

Wien (ots) - Die bedeutendsten Fakten der am 2. August 2019 in Wien erfolgtenPatentanmeldung sind:1. Aus dem unerschöpflich vorhandenem Wasser wird im Motor selbst Wasserstoff >Knallgas erzeugt und sofort als Treibstoff für diesen Motor verwendet. DieErfindung ist kein Perpetual Mobile, kommt aber einer energetisch eierlegendeWollmilchsau nahe.2. Das "ABGAS" des Motors ist Wasserdampf. Der Motor generiert keinerlei CO2 undsonstigen Umwelt Probleme.3. Alle heute bestehenden Motore sind umbaufähig.Ich bin Auslandsösterreicher, Hobby Forscher und lebe in Thailand. Ich sucheseit Jahrzehnten, scherzhaft ausgedrückt, jene Kettensäge mit der sich "H"(Wasserstoff > Knallgas) aus dem weltweit vorhandenen H2O (Wasser) heraussägenläßt, um es als unerschöpflichen Energieträger > Treibstoff zu verwenden.Ich habe bereits einige Patente auf diesem Gebiet erhalten. Diese und meineneueste Innovation - aus Kostengründen ist noch kein Prototyp vorhanden - sindauf meiner WEB Seite www.klaar.at veröffentlicht.Kontakt:Dr. Alfred KLAARTel.: 0066 85 292 4429E-Mail:Alfred@klaar.atWebseite:www.Klaar.atOriginal-Content von: Klaar Alfred, übermittelt durch news aktuell