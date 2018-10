Kfz-Kaskoversicherung: kaum Aufpreis für umfassende Wildschadendeckung (FOTO)

München (ots) -Kaskoversicherung zahlt bei Unfällen mit Haarwild - andere Tierenicht immer eingeschlossen / Absicherung von Schäden durch Tierealler Art kostet im Schnitt nur vier Prozent AufpreisWildschäden durch Tiere aller Art in den Kaskoschutzeinzuschließen, verteuert den Beitrag der Kfz-Versicherung kaum. Zwarbesteht für Teilkaskoversicherte generell Versicherungsschutz fürSchäden am eigenen Auto, die durch Haarwild wie Rehe oderWildschweine verursacht werden. Andere Tierarten, z. B. Kühe, Hundeoder Vögel, sind aber nicht immer eingeschlossen.Die Gefahr durch Wildschäden sollten Autofahrer nichtunterschätzen. Laut Gesamtverband der DeutschenVersicherungswirtschaft (GDV) nehmen Anzahl und Höhe der Schädendurch Wildunfälle seit Jahren zu. 2017 kostete jeder Wildunfall imSchnitt 2.700 Euro. 1)Die erweiterte Absicherung von Wildschäden, d. h. Haarwild undmindestens eine weitere Tierart, kostet Autofahrer im Schnitt geradeeinmal zwei Prozent Aufpreis. Nur unwesentlich teurer ist derKfz-Beitrag, wenn Schäden durch Tiere aller Art in den Kaskoschutzeingeschlossen werden. Dann zahlen Kfz-Halter durchschnittlich vierProzent mehr."Bei vielen Versicherern sind Schäden durch Tiere aller Artautomatisch in der Kaskoversicherung abgedeckt, andere verlangendagegen teils hohe Aufpreise", sagt Dr. Tobias Stuber,Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Daher lohnt sich einVergleich verschiedener Anbieter und Tarife."CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um dieKfz-VersicherungKunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Die Berater unterstützen auch im Schadensfallbeim Ausfüllen der Formulare und in der Kommunikation mit demVersicherer. Die Servicemitarbeiter sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar.Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladeneVerträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalenVersicherungsordner. Mit dem 1-Klick-Kündigungsservice kümmert sichCHECK24 um die rechtssichere Kündigung des aktuellen Vertrags.Studien belegen: Günstigste Kfz-Tarife und größtes Sparpotenzialbei CHECK24Eine repräsentative Stichprobe der Technischen HochschuleRosenheim ergab, dass CHECK24 Verbrauchern in 80 Prozent der Fälleden günstigsten Kfz-Versicherungstarif bietet. 2) Das bestätigt auchein aktueller Vergleich des Verbraucherportals Finanztip. 2) DasFinanzmagazin Euro am Sonntag 4) und das Deutsche Institut fürServicequalität (DISQ) 5) haben unabhängig voneinanderherausgefunden, dass Verbraucher bei CHECK24 im Schnitt am meistensparen.Das gesamte Sparpotenzial durch einen Vergleich vonKfz-Versicherungen ist enorm: Laut einer Studie von WIK-Consultsparten Verbraucher durch Vergleichsportale innerhalb eines Jahresinsgesamt 318 Mio. Euro. 6)1)Quelle: GDV,http://ots.de/Yf2GzZ2)Pressemitteilung Technische Hochschule Rosenheim:http://ots.de/tN5WTf3)Finanztip: So finden Sie eine günstige Autoversicherung,https://www.finanztip.de/kfz-versicherung/4)Euro am Sonntag, Ausgabe 38/17, 23.09.2017, Der Preis ist heiß, S.78-795)DISQ: Studie Vergleichsportale Kfz-Versicherungen,https://disq.de/2017/20170118-Portale-Kfz-Versicherungen.html6)WIK-Consult: Vergleichsportale in Deutschland,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1173, philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell