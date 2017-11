Kfz-Haftpflichtbeiträge erreichen Tiefpunkt - 14 Prozent günstiger als im Juli (FOTO)

München (ots) -Paar spart im Beispiel durch Versicherungswechsel 838 Euro p. a.,Fahranfänger noch viel mehrJetzt ist der beste Zeitpunkt für den Wechsel derKfz-Versicherung: Die durchschnittlichen Haftpflichtbeiträge fürVersicherungswechsler sind seit Juli 2017 um 14 Prozent gesunken.Aktuell kostet die Kfz-Haftpflichtversicherung durchschnittlich 287Euro, im Juli zahlten Verbraucher im Schnitt noch 333 Euro.Das vorläufige Beitragsniveau im November 2017 liegt bislang vierProzent über dem Vorjahreswert und sogar 51 Prozent über demOktoberwert von 2009. Damals zahlten CHECK24-Kunden im Schnitt 190Euro für ihre Kfz-Haftpflichtversicherung - 97 Euro weniger alsheute.Verbraucher sollten mit dem Versicherungswechsel nicht mehr längerwarten. Einzelne Versicherer erhöhen die Beiträge bereits vor demWechselstichtag am 30. November. Spätestens ab Dezember ziehen diePreise dann insgesamt wieder an.Paar spart im Beispiel durch Kfz-Versicherungswechsel 838 Euro p.a.Ein Wechsel der Kfz-Versicherung lohnt in vielen Fällen. Daszeigen 15 exemplarische Berechnungen verschiedener Fahrerprofile vonCHECK24.de.*) Ein junges Paar zahlt im Schnitt der zehn günstigstenTarife 581 Euro jährlich, beim teuersten Anbieter werden 1.420 Eurofällig. Das entspricht einer möglichen Ersparnis von 838 Euro bzw. 59Prozent. Bei einem Fahranfänger kann das Sparpotenzial sogar mehr als2.000 Euro betragen.*)Alle 15 Beispielprofile finden Sie hier: http://ots.de/FJLoQÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell