Kfz-Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko: Für wen welche Absicherung richtig ist

München (ots) -- Kfz-Haftpflicht im Schnitt 50 Prozent günstiger als Vollkaskoschutz- Teilkaskoschutz durchschnittlich 26 Prozent günstiger als Vollkaskoversicherung- TH Rosenheim: Deutsche sparen 380 Mio. Euro durch Wechsel der Kfz-VersicherungJeder Pkw in Deutschland benötigt eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben und kommt für Personen-, Sach- und Vermögensschäden auf, die der geschädigten Person entstehen. Halter*innen, die einen zusätzlichen Schutz für den eigenen Pkw möchten, können eine Teil- oder Vollkaskoversicherung abschließen. Eine reine Kfz-Haftpflichtversicherung ist im Schnitt 50 Prozent günstiger als eine Kfz-Vollkaskoversicherung, Teilkaskoschutz kostet 26 Prozent weniger als Vollkaskoschutz.1)Kfz-Teilkaskoversicherung zahlt auch bei Diebstahl und Unfällen mit HaarwildDie Teilkaskoversicherung (https://ots.de/oJUfOn) bietet einen umfangreicheren Schutz als die reine Kfz-Haftpflicht und kommt auch für Schäden am eigenen Pkw, z. B. durch Diebstahl, Brand und Explosion, Sturm, Blitzschlag, Hagel und Überschwemmung sowie bei Glasbruch auf.Daneben sind auch Unfälle mit Haarwild und Schäden durch einen Marderbiss versichert. Bei Wildunfällen sollten Verbraucher*innen auf den Einschluss aller Tierarten achten und bei Marderbiss auch Folgeschäden mitversichern. Eine erweiterte Wildschadendeckung beispielsweise kostet nur einen geringen Aufpreis.2)Kfz-Vollkaskoversicherung kommt für selbst verschuldete Schäden am eigenen Fahrzeug aufDie Kfz-Vollkaskoversicherung (https://ots.de/qJFPfT) kommt zusätzlich zu allen Teilkaskoleistungen auch für selbst verschuldete Unfallschäden am eigenen Pkw auf. Darüber hinaus zahlt sie auch bei Vandalismus. Vor allem für neue Pkw ist eine Vollkaskoversicherung ratsam."Auch für ältere Pkw kann eine Vollkaskoversicherung sinnvoll sein", sagt Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Nämlich immer dann, wenn Halter*innen das Auto nach einem Totalschaden aus eigenen Mitteln nicht ersetzen können. Um den Beitrag dann trotzdem überschaubar zu halten, sollten eine hohe Selbstbeteiligung und Werkstattbindung gewählt werden. So zahlt man kleine Schäden am eigenen Auto selbst und hat für große Schäden eine Absicherung."TH Rosenheim: Deutsche sparen 380 Mio. Euro durch Wechsel der Kfz-VersicherungDurch den Wechsel der Kfz-Versicherung können CHECK24-Kund*innen in diesem Jahr insgesamt 380 Mio. Euro sparen. (https://ots.de/XoZCSo) Das ergab eine groß angelegte, repräsentative Studie der Technischen Hochschule Rosenheim (TH Rosenheim).3)Die TH Rosenheim untersuchte anhand von 1.000 Kfz-Versicherungsnehmerprofilen die Tarife bei 83 Versicherungsunternehmen und zwei Vergleichsportalen. Das Ergebnis: Es ist mit Abstand am wahrscheinlichsten, bei CHECK24 den günstigsten Kfz-Versicherungstarif zu finden. Im Durchschnitt über die 1.000 betrachteten Testprofile liegt die Wahrscheinlichkeit bei 83 Prozent.CHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen. (https://ots.de/NGSGiO) Das ergab eine Untersuchung von Euro am Sonntag zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut (DKI).4) Neben dem Gesamtsieg gewinnt CHECK24 mit deutlichem Abstand und mehr als der vollen Punktzahl die Teilkategorie Preis/Leistung. Im Mittel über die 15 betrachteten Testprofile hinweg sparen Verbraucher*innen bei CHECK24 am meisten. Außerdem bietet das Portal die meisten Kfz-Versicherer und die meisten Tarife im Vergleich.300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungBei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.1)Beispielberechnungen über alle im CHECK24-Vergleich verfügbaren Tarife. Beispielprofil: Versicherungswechsel zum 1.1.2022, Mann (45 Jahre), verheiratet, keine Kinder im Haushalt, Angestellter, VW Golf VII 1.0 TSI (HSN: 0603 / TSN: BVV), Erstzulassung: Februar 2020, Erwerb und Halterzulassung: August 2020, Barkauf, Nutzung: nur privat (inkl. Arbeitsweg), 12.000 km / Jahr, Fahrzeugnutzer: Versicherungsnehmer, kein Wohneigentum, Parkplatz: Straße (öffentlich), Haftpflicht (SF 20) und Vollkasko (SF 20) mit 300 Euro Selbstbeteiligung inkl. Teilkasko mit 150 Euro Selbstbeteiligung, Werksattauswahl: alle Tarife, jährliche Beitragszahlweise; Erstwagen, Halter: Versicherungsnehmer, keine Punkte, 06268 Barnstädt2)Quelle: https://ots.de/YZf6kV3)Quelle: TH Rosenheim: Studie Kfz-Tarifvergleich 2021; https://ots.de/EZ2RyG4)Quelle: Euro am Sonntag (Ausgabe 40/21): Policenwechsel leicht gemacht, S. 32/33