Kfz-Gewerbe wirbt für den Diesel (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bonn (ots) -"Mein Diesel - sparsam und sauber!" Das ist die klare Botschaftauf dem runden, blau-weißen Aufkleber des Kfz-Gewerbes. Damit könnenAutofahrer für ihren Diesel werben. Den Aufkleber gibt es kostenlosin vielen Autohäusern und Werkstätten, die den bundesweit 235Kfz-Innungen angehören. "Der Diesel ist zu Unrecht in die Kritikgeraten", sagt ZDK-Präsident Jürgen Karpinski. "Er ist die sparsamsteAntriebsart, die wir haben - ein Hightech-Produkt, ohne das der abdem Jahr 2020 geltende CO2-Grenzwert der Europäischen Union von 95Gramm CO2 pro Kilometer kaum einzuhalten sein wird."Der sinkende Anteil von Diesel-Pkw an den Neuzulassungen, der imApril nur noch 33,4 Prozent betrug (April 2017: 41,3 Prozent, April2016: 47 Prozent), hat zu einem Anstieg der CO2-Emissionen geführt.Laut dem Kraftfahrtbundesamt lag der durchschnittliche CO2-Ausstoß imApril bei 130,4 Gramm pro Kilometer und damit um 1,6 Prozent höherals im Vorjahresmonat (128,3 Gramm pro Kilometer).Angesichts der sich zuspitzenden Diskussion um Fahrverbote und derKlage der EU-Kommission gegen Deutschland wegen überhöhterStickoxidwerte in Großstädten setzt sich das Kfz-Gewerbenachdrücklich dafür ein, insbesondere die rund sechs Millionen Euro5-Diesel mit der Nachrüstung von Hardware-Systemen sauberer zu machenund die Fahrzeugwerte zu stabilisieren. Vom hohen Wertverlust derEuro 5-Diesel sind sowohl viele Millionen Autofahrer als auchzahlreiche Autohändler betroffen.Dass die Nachrüstung mit vertretbarem Aufwand realisierbar ist,hat nicht zuletzt das Gutachten von Professor Georg Wachtmeister vonder TU München gezeigt. Es war im Auftrag desBundesverkehrsministeriums erstellt worden, wurde aber monatelangzurückgehalten. Und dass die Hardware-Nachrüstung funktioniert, habensowohl verschiedene Zulieferer als auch der ADAC mit diversen Testsnachgewiesen.Die Aufkleber können Kfz-Innungsbetriebe online unterwww.kfz-meister-shop.de bestellen.Pressekontakt:Ulrich KösterZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell