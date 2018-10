Kfz-Gewerbe hält Diesel-Nachrüstungen für schnell umsetzbar

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

BONN (dpa-AFX) - Mögliche Nachrüstungen für ältere Dieselfahrzeuge wären in den Werkstätten nach Einschätzung des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) schnell umsetzbar.



"Ich halte das für lösbar", sagte ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn der Deutschen Presse-Agentur. Die Werkstätten seien darauf eingerichtet. Das hätten frühere Umrüstaktionen wie etwa die Rußpartikelfilter bei Dieselfahrzeugen oder die Nachrüstkatalysatoren bei Benzinern in den 1980-er Jahren gezeigt. Der ZDK fordert seit langem, sich auf Hardware-Nachrüstungen für ältere Diesel einzulassen.

Die große Koalition hatte sich am Dienstag in Berlin auf ein Konzept geeinigt, um Fahrverbote zu vermeiden. Besitzer älterer Diesel in Regionen mit besonders schmutziger Luft sollen Umtauschprämien sowie Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller angeboten bekommen. Hier herrscht allerdings noch Uneinigkeit. Denn einige Autohersteller lehnen Nachrüstungen nach wie vor ab./ang/DP/jha