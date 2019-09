Kfz-Gewerbe für stärkere Förderung synthetischer Kraftstoffe (FOTO)

Berlin (ots) -Synthetische Kraftstoffe sollten die gleiche Förderung erfahrenwie die Elektromobilität. Diese Forderung bekräftigte ZDK-PräsidentJürgen Karpinski auf der 47. Bundestagung des Kraftfahrzeuggewerbesam 26. September in Berlin. "Für uns sind die synthetischenKraftstoffe als CO2-neutrale Technologie ein Faktor, dem bisher vielzu wenig Beachtung geschenkt wird. Das muss sich ändern", soKarpinski vor rund 450 Verbandsvertretern. Diese Kraftstoffe hättengute Chancen, sich am Markt zu etablieren, wenn sie ähnlich gefördertwürden wie die Elektromobilität.Bundesinnungsmeister Wilhelm Hülsdonk betonte, dass es nichtausreiche, nur auf E-Mobilität zu setzen. Bei längeren Strecken undschweren Lasten seien andere Antriebskonzepte wie etwa dieBrennstoffzelle vorteilhafter. "Langfristig ist Geld für dieAusrüstung von Tankstellen mit Wasserstoffsäulen wesentlichsinnvoller angelegt als für die Schaffung fußballfeldgroßerElektro-Ladeparks entlang der Bundesfernstraßen", so Hülsdonk.Große Sorgen bereitet der Verbandsspitze die Anti-Auto-Stimmung imLand, wie sie zum Beispiel rund um die IAA in Frankfurt am Main zuerleben war. Die Diskussion um den Klimaschutz und die Verunglimpfungdes Autos als Umweltsünder Nummer 1 trage teilweise irrationaleZüge. Wer sich an Fakten orientiere müsse zugestehen, dass etwamoderne Euro 6d-Temp-Diesel unverzichtbar für die CO2-Bilanz seien.In seinem Grußwort unterstützte Bundesverkehrsminister AndreasScheuer den technologieoffenen Ansatz bei der Förderung alternativerAntriebstechnologien. Seiner Meinung nach sei die Konzentration nurauf die batteriebetriebene Elektromobilität zu kurz gesprungen. "Wirwollen vor allem die Wasserstofftechnologie vorantreiben, und wirmüssen die synthetischen Kraftstoffe weiterentwickeln", so derMinister. Das Klimapaket der Bundesregierung öffne dafür dieMöglichkeiten. Zur kritischen Debatte um das Auto merkte er an: "Ichmöchte, dass die Bürger frei entscheiden, wie sie ihre Mobilitätorganisieren." Denn rund 70 Prozent der Menschen in Deutschlandwürden in kleinen Städten und im ländlichen Raum leben und seien aufdas Automobil angewiesen. Dem Kraftfahrzeuggewerbe wies er diewichtige Aufgabe zu, die Neugier der Menschen im Land für Fahrzeugemit alternativen Antrieben zu wecken.Besonders positiv wurde von den Delegierten der ZDK-Bundestagungaufgenommen, dass Bundesminister Scheuer die Schirmherrschaft für das"Blinka"-Projekt des Kraftfahrzeuggewerbes und der Initiative "AutoBerufe - Mach Deinen Weg" übernommen hat. Damit werden dieGrundschüler an die Themen rund um das Automobil und die individuelleMobilität herangeführt.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell