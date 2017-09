Kfz-Gewerbe begrüßt neues Carsharing-Gesetz

Bonn (ots) - Das neue Carsharing-Gesetz tritt heute in Kraft.Viele Autohändler und Kfz-Werkstätten sind neuen Mobilitätskonzeptengegenüber mehr als aufgeschlossen. In Eigenregie oder mit Partnernbauen sie eine Carsharing-Flotte auf. Sieben Prozent der Kfz-Betriebehaben bereits ein eigenes Carsharing-Angebot, weitere elf Prozentplanen, ein solches in den kommenden Jahren einzuführen. Das ergabeine Umfrage unter 450 Unternehmen, die der ZDK gemeinsam mit derKölner Unternehmensberatung BBE Automotive durchführt.Jetzt ebnet der Gesetzgeber den Weg für das Kfz-Gewerbe, Lücken imMobilitätsangebot weiter zu schließen. Geschäftsmodelle fürCarsharing sollen bundesweit gefördert werden - mit Sonderparkplätzenund kostenfreiem Parken. Die Mehrheit der Kfz- Unternehmen (81Prozent) erwarten ein Wachstum des Carsharing in städtischenRegionen. Sie bringen Carsharing aber auch außerhalb der Städte immermehr nach vorne. Dass dieser Markt verschwinden wird, meinen nursechs Prozent der Betriebe. Generell werden alternativeMobilitätsangebote wie Carsharing vor allem eingesetzt, um dieKundenzufriedenheit zu steigern, neue Kunden zu gewinnen und alsMarketinginstrument für den eigenen Betrieb.Was speziell den fabrikatsgebundenen Autohandel betrifft, erhoffetsich jeder zweite eine stärkere Unterstützung durch dieFahrzeughersteller. Autohersteller werden zunehmend zuMobilitätsdienstleistern und setzen unterschiedliche Geschäftsmodellegemeinsam mit dem regional verankerten Autohandel um. Autohäuserverantworten nicht nur den Service und stellen Carsharing-Fahrzeugebereit. Dem Thema CarSharing widmet sich im Übrigen auch ein360-Grad-Film der ZDK-Imagekampagne www.Deine-Autohäuser.de.Carsharing und weitere Zukunftsthemen sind Bestandteil derOnline-Umfrage "Kfz-Gewerbe 2020plus". Die Gesamtergebnisse werdenauf dem CarCamp in Mannheim am 8. September vorgestellt. DieTeilnahme an der Online-Befragung und die kostenfreie Anmeldung fürdie Tagung der Autobranche sind weiter offen unter www.carcamp.de.Pressekontakt:Claudia Weiler, ZDK-PR-Referentin,Tel.: 0228 / 91 27 273E-Mail: weiler@kfzgewerbe.deInternet: www.kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell