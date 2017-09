Kfz-Gewerbe auf der IAA: Azubi-Finale mit JP Kraemer

Bonn (ots) - Autoberufe live erleben die Besucher auf derdiesjährigen IAA vom 14. bis 24. September in Frankfurt am Main inHalle 4.0, Stand D04. Unter dem Motto #wasmitautos stellenAuszubildende auf dem Gemeinschaftsstand der Initiative "AutoBerufe -Mach Deinen Weg!" den Besuchern an verschiedenen Stationen dasBerufsbild des Kfz-Mechatronikers vor.An einer Station können Schüler verschiedene Kfz-Aufgaben anhandinteraktiver 3D-Animationen über eine Virtual-Reality-Brille lösen.Während der IAA ist der Stand Anlaufpunkt für Schülergruppen, die aufEinladung des VDA die Messe besuchen.Highlight auf dem Stand ist das Finale der Kampagne #wasmitautos,moderiert vom TV-Star JP Kraemer, bekannt aus der Serie "DiePS-Profis". Über die sozialen Medien hatten sichKfz-Mechatroniker-Azubis für einen Ausscheidungswettkampf in Dortmundbewerben können. Zu lösen waren Arbeitsaufgaben aus der Kfz-Werkstattsowie Schätzungen und Ratespiele rund ums Auto. Drei Finalistenkämpfen am 18. September ab 11 Uhr auf dem Messestand um den Sieg.Die Live-Challenge wird von JP moderiert und begleitet. Mehr dazu aufwww.wasmitautos.com.Bei Oldtimer-Sonderschau gibt es einen Youngtimer zu gewinnenDas Lebensgefühl der "wilden 70er" wird auf der IAA wiederlebendig. Auf dem rund 1000 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand inHalle 6.0 präsentieren das Kfz-Gewerbe, der Verband derAutomobilindustrie (VDA) und der Automobilclub von Deutschland (AvD)rund 20 Fahrzeuge, die dem besonderen Zeitgeist der 1970er Jahreentsprungen sind. Besucher der Sonderschau können einen guterhaltenen Mercedes-Benz 230 E (W 124 / Vierzylinder-Benziner mit 136PS) des Baujahrs 1989 gewinnen.Automobile Raritäten mit optisch beeindruckenden Tuningteilenstehen im Mittelpunkt der Sonderschau. Zu sehen sind veredelteHingucker sowohl von Privatleuten als auch von bekanntenFahrzeugtunern, wie AMG, bb Rainer Buchmann, Kamei, Koenig Specialsund SGS Styling Garage. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgtfür zusätzliche Unterhaltung.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell