Kfz-Gewerbe: Zulassungen pendeln sich im Februar ein

Bonn (ots) - Nach dem stürmischen Start im Januar haben sich dieZulassungszahlen im Februar wieder etwas eingependelt. So wechseltenrund 564 000 gebrauchte Pkw die Besitzer. Das waren 4,9 Prozentweniger als im Februar 2016. In den ersten zwei Monaten dieses Jahresblieb die Zahl der Besitzumschreibungen mit insgesamt rund 1,13Millionen Einheiten um 1,1 Prozent unter dem Vergleichswert desVorjahres. Mit rund 244 000 Neuzulassungen wurde im Februar dasVorjahresvolumen um 2,6 Prozent unterschritten. In den ersten beidenMonaten dieses Jahres kamen 485 000 neue Pkw auf die Straße, daswaren 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr.Für das Jahr 2017 rechnet der ZDK auf dem Gebrauchtwagenmarkt mit7,3 bis 7,4 Millionen Besitzumschreibungen sowie mit rund 3,2Millionen Pkw-Neuzulassungen. Im Service-Sektor geht derBranchenverband von einer stabilen Nachfrage bei Wartungs- undReparaturarbeiten auf dem Niveau des Vorjahres aus.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell