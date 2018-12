Kfz-Gewerbe: ZDK beteiligt sich an Gebrauchtwagenplattform heycar

Bonn/Berlin/Braunschweig (ots) - Der Zentralverband DeutschesKraftfahrzeuggewerbe (ZDK) beteiligt sich als stiller Gesellschafteran der Mobility Trader GmbH, welche die Gebrauchtwagenplattformheycar im deutschen Markt betreibt. Heycar wurde von der VolkswagenFinancial Services AG im Oktober 2017 gestartet. Die stilleBeteiligung hat der Vorstand des ZDK nach vorangegangenenVerhandlungen in seiner Sitzung am 6. Dezember 2018 beschlossen. Überdie Höhe der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart.Der ZDK entsendet zwei Mitglieder in den heycar-Händlerbeirat,welcher in beratender Funktion auf ein praxisgerechtes undhändlerfreundliches Agieren hinwirkt. Damit trägt der ZDK der zuletztgewachsenen Kritik Rechnung, dass die Stimme des Handels zu wenigGehör bei den Betreibern der etablierten Gebrauchtwagen-Plattformenfinde.ZDK-Präsident Jürgen Karpinski: "Mit unserer Beteiligung wollenwir dazu beitragen, die heycar-Plattform als konkurrenzfähigeAlternative zu bereits bestehenden Plattformen imOnline-Gebrauchtwagenhandel zu etablieren. Ein wichtiges Anliegen,nämlich die Möglichkeit einer Mitsprache des Handels, haben wir durchdie Mitgliedschaft im Händlerbeirat erreicht. Mit der Beteiligunghandeln wir im ZDK gemäß der Maxime: Gut ist, was den Betriebennützt!"Anthony Bandmann, Sprecher der zur Volkswagen Financial ServicesAG gehörenden Volkswagen Leasing GmbH: "Wir freuen uns über diestille Beteiligung des ZDK an heycar. Das Engagement zeigt einmalmehr, welchen hohen Stellenwert heycar inzwischen alsmarkenübergreifende Qualitätsplattform und konsequentkundenorientierte Alternative zu Plattformen wie mobile.de undAutoscout24 besitzt. Mit heycar haben wir uns von Beginn anmarkenneutral und für Beteiligungen offen aufgestellt. Diesen Wegsetzen wir mit dem ZDK nun weiter fort."Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deStefan VogesLeiter Externe Kommunikation Volkswagen Financial Services AGTel. 0531/ 212 2621E-Mail : stefan.voges@vwfs.comOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell