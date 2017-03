Kfz-Gewerbe: Steht eine Verkehrswende bevor?

Berlin (ots) - Steht jetzt mit dem E-Auto ein vom Staatverordneter Technologiewandel an? Wie sieht es mit derZukunftsfähigkeit der Automobilindustrie aus? Diese und andere Fragendiskutiert Dr. Christoph Konrad, Leiter des ZDK-Hauptstadtbüros, mitExperten am 29. März auf dem 8. Berliner Automobildialog. DieVeranstaltung steht unter dem Motto "Nach der Energiewende nun eineVerkehrswende?"Dazu sprechen die Politiker Arno Klare, MdB (SPD), Sabine Leidig,MdB (Die Linke), und Oliver Wittke, MdB (CDU), alle Mitglieder imAusschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Außerdem sind Dr.Martin Rocholl von der European Climate Foundation, Dr.-Ing. ThomasSchwarz von der Audi AG und Frank Huster vom Deutschen Speditions-und Logistikverband auf dem Podium. Das Grußwort spricht FrankSmeddinck, Dienststellenleiter der Vertretung des LandesSachsen-Anhalt beim Bund und Gastgeber der Veranstaltung.Mit dem "Berliner Automobildialog" leistet der ZDK seinen Beitragzu einem notwendigen Dialog zu verkehrs- und wirtschaftspolitischensowie gesellschaftlich relevanten Themen.Die Veranstaltung richtet sich an Abgeordnete, Vertreter vonMinisterien sowie Verbänden und Unternehmen. Zur Anmeldung:http://www.kfzgewerbe.de/automobildialog.html.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher,Tel.: 0228/ 91 27 270,E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell