Kfz-Gewerbe: Schlechte Stimmung und hohe Belastung dank Diesel-Krise (FOTO)

Stuttgart (ots) -Die Stimmung im Kfz-Gewerbe ist im laufenden zweiten Quartal 2018deutlich schlechter als noch vor einem Jahr. Das zeigen dieErgebnisse des Geschäftsklima-Indexes, den der ZDK heuteveröffentlicht hat. Der Index-Wert über alle drei Geschäftsbereicheerreichte mit 102,2 Punkten den niedrigsten Stand derVergleichsquartale seit 2015. So bewertet ein Fünftel (21,3 Prozent)der befragten Betriebe die aktuelle Lage über alle Geschäftsbereicheals "schlecht". Vor einem Jahr lag dieser Wert nur bei 11,1 Prozent.Noch höher sind die negativen Quoten im Neuwagen-Geschäft, dasknapp 30 Prozent als "schlecht" bezeichnen (Vorjahr 18,6 Prozent),und beim Handel mit Gebrauchtwagen, den ein Drittel der Händler als"schlecht" ansieht (Vorjahr 12,3 Prozent). Positiver Ausreißer istder Service: Lediglich 2,1 Prozent klagen über schlechteWerkstatt-Auslastung, zwei Drittel hingegen bewerten sie als "gut"und knapp ein Drittel als "befriedigend".Bei der Vorstellung der Ergebnisse in Stuttgart sagteZDK-Präsident Karpinski, dass sich die Lage im Automobilhandel weiterzuspitze und zum Teil existenzbedrohend sei. Das träfe vor allem aufBetriebe zu, die jetzt und in nächster Zeit mit zahlreichenDiesel-Fahrzeugen als Leasing-Rückläufer konfrontiert würden. Dazuhabe der ZDK eine beispielhafte Modellrechnung erstellt, die Verlusteim dreistelligen Millionen-Euro-Bereich befürchten lasse.So seien in den Monaten Mai bis August 2015 rund 73 400 Euro5-Diesel verleast worden, die jetzt nach der üblichen dreijährigenLeasingdauer in den Handel zurückkommen. Bei einem durchschnittlichenGebrauchtwagenpreis von 15.110 Euro (laut DAT im Jahr 2017) hättendiese Fahrzeuge einen Wert von rund 1,1 Milliarden Euro.Im März 2018 hatten zwei Drittel von 1 817 Händlern auf eineZDK-Blitzumfrage geantwortet, dass sie Euro 5-Dieselfahrzeuge nurnoch mit Abschlägen zwischen 10 und 50 Prozent vermarkten könnten."Wenn wir den Mittelwert von 30 Prozent Abschlägen als Basis nehmenheißt das: Der Handel muss zwischen Mai und August dieses Jahres mitVerlusten in Höhe von rund 330 Millionen Euro rechnen", soKarpinski.Die bereits realisierten Verluste aufgrund von Leasingrückläufernwürden um ein Vielfaches höher liegen. Dabei seien die Standkosten,die pro Tag und Fahrzeug bei 28 Euro liegen, noch gar nichteingerechnet. Diesel-Pkw stehen laut DAT aktuell durchschnittlich 100Tage beim Händler.Auch der Verkauf der modernsten Euro 6-Diesel sei beeinträchtigt.Das zeigten die Neuzulassungszahlen. Der Diesel-Anteil lag im Mai nurnoch bei 31,3 Prozent und ging um 27,2 Prozent gegenüber Mai 2017zurück.Um vor allem die Euro 5-Diesel im Wert zu stabilisieren, fordertder ZDK laut Präsident Karpinski seit Mai 2017 dieHardware-Nachrüstung dieser Fahrzeuge. Dass sie technischfunktioniere, hätten Tests der Zulieferer und des ADAC mitunterschiedlichen Systemen bewiesen."Wer sein älteres Diesel-Fahrzeug mit Hardware freiwillig sauberermachen will, sollte dafür auf eine rechtssichere Regelungzurückgreifen können und von Fahrverboten verschont bleiben", soKarpinski. "Das habe ich erst kürzlich in einem Brief an denBundesverkehrsminister angemahnt. Nur dann werden Dieselfahrzeuge mitihrem sparsamen und klimafreundlichen Antrieb wieder werthaltig. Undso werden Dieselbesitzer, gewerbliche Flottenbetreiber und vor allemdie geballt betroffenen kleinen und mittelständischen Autohäuser auseiner ansonsten ausweglosen Situation befreit."Pressekontakt:Ulrich KösterZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell