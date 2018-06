Kfz-Gewerbe: Manches Auto mit Wasserschaden ist zu retten (FOTO)

Bonn, Deutschland (ots) -Bei den sintflutartigen Regenfällen der letzten Tage in manchenRegionen Deutschlands haben auch zahlreiche Autos Schaden genommen.Doch nicht immer muss ein Auto mit Wasserschaden gleich alsTotalverlust abgeschrieben werden. Darauf hat ein Sprecher desDeutschen Kraftfahrzeuggewerbes hingewiesen. Er empfiehlt denBetroffenen, in jedem Fall den Rat eines Kfz-Meisterbetriebseinzuholen.Ganz wichtig sei überlegtes Handeln, um den Schaden nicht nochgrößer zu machen. Keinesfalls sollte versucht werden das Auto zustarten, das zuvor unter Wasser stand. Ist nämlich Wasser in denMotor eingedrungen, könnte er dabei durch den so genannten"Wasserschlag" beschädigt werden. Selbst wenn das Triebwerk anspringtbesteht die Gefahr, dass Wasser ins Öl gelangt ist beziehungsweisenoch angesaugt wird. Dann wäre ein Motorschaden ebenfalls zubefürchten.Auch das Einschalten der Zündung oder anderer Verbraucher kannKurzschlüsse und andere Probleme in der elektrischen Anlage oder derFahrzeugelektronik verursachen. Daher sollte die Batterie so bald wiemöglich abklemmt werden. Am besten ist es, das Auto in eineFachwerkstatt schleppen zu lassen. Der Kfz-Meister wird dortuntersuchen, ob sich eine "Trockenlegung" lohnt. Je nach Zeitwert,Eintauchtiefe und Schmutz im Wasser kann dies durchaus zu einempositiven Ergebnis führen. Die Profis des Kfz-Gewerbes kennen auchdie Möglichkeiten moderner Fahrzeugaufbereitung, die Wasserschäden imInnenraum mit Erfolg beseitigen können.Auf der Flucht vor oder durch das Wasser fragen sich Autofahreroft: Welche Wassertiefe kann ein Auto eigentlich durchqueren? Bis zurHöhe der Radnaben ist es meist unproblematisch. DieBetriebsanleitungen nennen manchmal die zulässige "Eintauchtiefe".Diese ist bei SUVs und geländegängigen Fahrzeugen naturgemäß größerals bei einem tiefer liegenden Sportwagen. Kritisch wird eine Fahrtim Wasser stets, wenn der Motor ganz oder teilweise unter dieWasseroberfläche gelangt. Wasser kann angesaugt werden, was wiederumzum Wasserschlag führt. In jedem Fall sollten überschwemmte Straßennur im Notfall, mit Bedacht und nicht zu schnell durchquert werden.Denn in den Motorraum gelangendes Wasser kann die Fahrzeugelektronikund damit den Motorstillstand nach sich ziehen. Dann heißt es wie beiüberschwemmten Autos: Abschleppdienst oder Werkstatt anrufen.Die Kaskoversicherung deckt grundsätzlich Schäden durch Hochwasserab. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) rät aberzur Vorsicht: Grobe Fahrlässigkeit schließt mitunter denVersicherungsschutz aus.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell