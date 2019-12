Kfz-Gewerbe: Hülsdonk bleibt im ZDH-Präsidium

Wiesbaden/Bonn (ots) - Kfz-Bundesinnungsmeister Wilhelm Hülsdonk bleibt Mitgliedim geschäftsführenden ZDH-Präsidium. Bei der Vollversammlung des Zentralverbandsdes Deutschen Handwerks (ZDH) in Wiesbaden wurde er für weitere drei Jahre bisEnde 2022 in das fünfköpfige Spitzengremium wiedergewählt. Außerdem bleibt derKfz-Unternehmer aus Voerde am Niederrhein im Vorstand des UnternehmerverbandsDeutsches Handwerk (UDH).Nach seiner Wiederwahl betonte Hülsdonk, wie wichtig und hilfreich der ZDH beider Durchsetzung der politischen Interessen der überwiegend mittelständischenKfz-Betriebe sei. Er werde alles dafür tun, den Positionen desKraftfahrzeuggewerbes in den ZDH- Gremien sowie im politischen Umfeld in Berlinweiterhin Gewicht und Stimme zu geben. Seit 2005 gehört Hülsdonk derZDH-Vollversammlung an und ist UDH-Vorstandsmitglied. Seit 2007 vertritt er dieInteressen des Kraftfahrzeuggewerbes im ZDH-Präsidium und seit 2016 auch imgeschäftsführenden ZDH-Präsidium. Dem ZDK-Vorstand gehört Hülsdonk seit 1999 an.Seit 2005 ist er Bundesinnungsmeister des Kfz-Handwerks und ZDK-Vizepräsident.Pressekontakt:Ansprechpartner: Ulrich KösterZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7865/4468737OTS: Zentralverband Deutsches KraftfahrzeuggewerbeOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell