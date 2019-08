Kfz-Gewerbe: Hersteller sollen Diesel-Nachrüstung flächendeckend fördern

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bonn, Deutschland (ots) - Die Hardware-Nachrüstung von Euro5-Dieselfahrzeugen sollte von den Automobilherstellern flächendeckendgefördert werden. Das fordert ZDK-Präsident Jürgen Karpinski.Nachdem nun ein Nachrüstsystem für 60 Fahrzeugmodelle aus demVolkswagen-Konzern freigegeben worden ist, könne die Nachrüstungendlich Fahrt aufnehmen. "Es macht aber wenig Sinn, die Förderungder Umrüstmaßnahmen auf die 15 Städte und deren Grenzregionen zubeschränken, die von Grenzwertüberschreitungen bei Stickoxidenbetroffen sind. Das führt zu einem regionalen Ungleichgewicht beiHandel und Verbrauchern. Der Handel mit gebrauchten Fahrzeugen machtvor Emissionsgrenzen nicht halt. Deutschland in einen Flickenteppichunterschiedlicher Regionen bezüglich der Nachrüstförderungaufzuspalten ist ein nicht nachvollziehbarer Anachronismus, der andie Zeiten der Kleinstaaterei des 19. Jahrhunderts erinnert", soKarpinski. "Was machen Dieselfahrer, die aus nicht betroffenenRegionen in die besagten 15 Städte fahren müssen und noch nicht überein Fahrzeug mit Zufahrtsberechtigung verfügen? Und was machen dieHändler außerhalb dieser Zonen mit ihren Bestandsfahrzeugen?" Dahersollten die Hersteller ausnahmslos jeden Halter eines Euro5-Dieselfahrzeugs, der eine Hardware-Nachrüstung durchführen lassenwolle, in den Genuss der Fördermaßnahme kommen lassen.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell