Kfz-Gewerbe: Händler leiden unter Euro 5-Dieselbeständen

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Bonn, Deutschland (ots) - Die deutschen Kfz-Händler leiden nochimmer unter den Euro-5-Dieselbeständen, die sich seit mehr als zweiJahren nur noch mit massiven Abschlägen abbauen lassen. Das geht ausden aktuellen Ergebnissen einer ZDK-Blitzumfrage bei 596 Autohändlernim Juni 2019 hervor. Zwar mindert sich der Bestand anEuro-5-Diesel-Pkw langsam, dennoch bleibt das Verlustrisiko hoch.Rund 64 Prozent der befragten Händler gaben an, dass sich dieDieselsituation nicht entschärft habe. "Von einer Entspannung kannalso nicht gesprochen werden", betont ZDK-Vizepräsident ThomasPeckruhn. Die Struktur der befragten Betriebe zeige außerdem, dassdie Dieselsituation regional unterschiedlich bewertet werde und sichbesonders in Großstädten verschärfe. "Daher ist dieHardware-Nachrüstung älterer Dieselfahrzeuge nicht nur für dasKfz-Gewerbe ein unverzichtbarer Beitrag zur Lösung dieser Probleme",so Thomas Peckruhn. "Wir warten dringend auf freigegebene Systeme.Unsere Betriebe stehen bereit, sie nachzurüsten."Der Verlust pro Euro-5-Dieselfahrzeug liegt laut der Befragung bei20 bis 30 Prozent und belastet weiterhin den Handel. Daher wünschensich die Händler mehr Unterstützungsmaßnahmen der Hersteller undImporteure zum Abverkauf von Diesel-Gebrauchtfahrzeugen. Was hierbisher geschieht, bewerten 86 Prozent der Betriebe als unzureichend.Die Folgen der Dieseldiskussion wirken sich auch auf den Ertrag aus.So sank die durchschnittliche Umsatzrendite der Kfz-Betriebe im Jahr2018 um 0,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 1,3 Prozent.Pressekontakt:Ulrich KösterZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell