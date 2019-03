Kfz-Gewerbe: Getrübte Stimmung im ersten Quartal (FOTO)

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) -Deutlich schlechter als vor einem Jahr bewerten die Autohäuser undWerkstätten den Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2019. Das ergibtder aktuelle Geschäftsklimaindex des Zentralverbands DeutschesKfz-Gewerbe (ZDK). So liegt der Index-Wert über alle dreiGeschäftsbereiche (Neuwagen, Gebrauchte, Service) als Richtschnur fürdie Gesamteinschätzung bei 91,5 und erreicht damit den niedrigstenStand seit dem ersten Quartal 2015.In allen drei Geschäftsfeldern haben sich die Anteile dernegativen Bewertungen erhöht. So schätzen fast ein Viertel derbefragten Betriebe (24,7 Prozent) die aktuelle Werkstattauslastung imersten Quartal als "schlecht" ein. Vor einem Jahr lag dieser Wertlediglich bei 16,5 Prozent. Das Geschäft mit Gebrauchtwagen läuft fürknapp ein Drittel schlecht (31,6 Prozent, Vorjahr 23,8 Prozent), undden Verkauf von Neufahrzeugen bewerten 27,8 Prozent negativ (Vorjahr17,7 Prozent).Der Ausblick in das zweite Quartal ist etwas optimistischer. DerIndex-Wert über alle drei Geschäftsbereiche liegt bei 107,3 Punktenund damit fast gleichauf mit dem Wert des Vorjahres (107,5). ImService-Segment erwarten fast die Hälfte der befragten Betriebe (48,1Prozent) ein besseres Geschäft als im ersten Quartal (Vorjahr 42,7Prozent). Beim Gebrauchtwagenverkauf gehen 29 Prozent von Zuwächsenaus (Vorjahr 32,6 Prozent), und bei Neuzulassungen hoffen 31 Prozentauf bessere Geschäfte (Vorjahr 30,1 Prozent).Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell