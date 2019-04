Kfz-Gewerbe: Geschwindigkeit auf Autobahnen dynamisch regeln

Bonn (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe(ZDK) ist gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Die gültigeRichtgeschwindigkeit von 130 km/h auf Autobahnen reiche völlig aus."Wer nicht sowieso durch bereits bestehende Tempolimits, durchBaustellen oder das hohe Verkehrsaufkommen automatisch eingebremstwird sollte weiterhin die Möglichkeit haben, auf freien Abschnittendie Geschwindigkeit selbst zu bestimmen", so ein ZDK-Sprecher. Dieskönnte etwa durch eine dynamische und verkehrsabhängige Steuerung desVerkehrsflusses unterstützt werden. Die hohe Qualität modernerAutomobile sei auch der Tatsache geschuldet, dass sie für höhereGeschwindigkeiten ausgelegt seien - mit entsprechendenSicherheitsreserven.Im Hinblick auf die Reduzierung der CO2-Emissionen sollte dieWirkung eines allgemeinen Tempolimits nicht überschätzt werden. Lautdem ADAC ergibt sich unter Zugrundelegung des Handbuchs fürEmissionsfaktoren (HBEFA) bei einem Tempolimit von 130 km/h für diePkw-Flotte des Jahres 2019 ein CO2-Einsparpotenzial in derGrößenordnung von lediglich knapp zwei Prozent der CO2-Emissionen desPkw-Verkehrs. Gemessen am CO2-Gesamtausstoß liegt dieser Anteil sogarnur bei rund 0,3 Prozent.Autobahnen sind bei Weitem die sichersten Straßen in Deutschland.Im Jahr 2017 wurden hier laut dem ADAC etwa ein Drittel allerKraftfahrzeugkilometer gefahren. Der Anteil der Verkehrstoten ist imVergleich dazu mit rund 12 Prozent unterdurchschnittlich. Die Zahlder auf Autobahnen Getöteten pro 1 Milliarde Fahrzeugkilometer liegtin Deutschland bei aktuell 1,6. Ein Zusammenhang zwischen generellemTempolimit und dem Sicherheitsniveau auf Autobahnen ist auch iminternationalen Vergleich nicht feststellbar: Länder mit generellerGeschwindigkeitsbeschränkung, wie Österreich, Belgien oder die USA,schneiden laut dem ADAC nicht besser ab als Deutschland.Quelle:www.adac.de/verkehr/positionen/tempolimit-autobahn-deutschland/Ansprechpartner:Ulrich KösterZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell