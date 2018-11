Kfz-Gewerbe: Förderung der Hardware-Nachrüstung greift zu kurz

Bonn, Deutschland (ots) - Die Zusage deutscherAutomobilhersteller, die Hardware-Nachrüstung von Euro5-Dieselfahrzeugen finanziell unterstützen zu wollen, ist nachAnsicht des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) einrichtiges und längst überfälliges Signal. Allerdings greife sie zukurz und komme zu spät. Denn offenbar gelte die Zusage erst für dieZeit nach 2020 und nur für herstellerspezifische Angebote sowie nurfür Fahrzeughalter von Euro 5-Dieseln in den Intensivstädten, so einSprecher. Damit werde die bisher verfolgte Strategie des Aussitzenseiner schnell realisierbaren Nachrüstregelung fortgesetzt.Diese Haltung der Hersteller sei auch deswegen unverständlich,weil nach Schätzungen des ZDK für rund 1,3 Millionen der im Bestandbefindlichen Euro 5-Dieselfahrzeuge auf die wesentlichenHardware-Teile (SCR-Katalysator, AdBlue-Tank, beheizbare Leitung,Pumpe, Filter) aus den Regalen der Fahrzeughersteller zurückgegriffenwerden könnte. Diese Teile ließen sich im Baukastenprinzip zu einemSCR-System zusammenstellen und individuell für die Nachrüstung einesEuro 5-Dieselfahrzeugs anbieten.Eine weitere zeitliche Verzögerung dieser Nachrüstförderung unddie Einschränkung auf die Intensivstädte sei den vielenumrüstwilligen Dieselhaltern und auch den Autohändlern, die aufmehreren hunderttausend Euro 5-Dieseln sitzen, kaum mehr zuvermitteln. Der Bundesverkehrsminister sei nun aufgefordert, dieangekündigte Nachrüstregelung zeitnah auf den Weg zu bringen und diezügige Erteilung Allgemeiner Betriebserlaubnisse für die bereitserfolgreich in der Erprobung befindlichen Nachrüstsystemequalifizierter Anbieter wie Baumot und HJS durch das KBA zuveranlassen.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell