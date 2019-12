Kfz-Gewerbe: Doppelprüfung von AU-Messgeräten abschaffen

Bonn (ots) - Die unsinnige Doppelprüfung von AU-Messgeräten durch Eichamt undKalibrierlabor gehört abgeschafft. Dafür setzt sich der Zentralverband DeutschesKraftfahrzeuggewerbe (ZDK) in Berlin ein."Alle bereits seit mehreren Jahren in Zusammenarbeit mit denÜberwachungsinstitutionen unternommenen Bemühungen durch das Kfz-Gewerbe, dieDoppelprüfung von Eichung und Kalibrierung abzuschaffen, sind bisher sowohl beimBundeswirtschaftsministerium als auch auf Länderebene ins Leere gelaufen", sagtZDK-Vizepräsident und Bundesinnungsmeister Wilhelm Hülsdonk. "Alle reden vonBürokratieabbau, doch hier wiehert der Amtsschimmel seit Jahren besonders laut,und keiner hört es. Wer schon einen Gürtel trägt, muss nicht auch nochHosenträger haben."Zum Hintergrund: Wer eine Abgasuntersuchung (AU) ordnungsgemäß durchführen will,muss dafür Messgeräte einsetzen, die fristgerecht von der zuständigenEichbehörde geeicht und zusätzlich von einem akkreditierten Kalibrierlaborkalibriert sind. Was das bedeutet, machen folgende Fakten deutlich: Allein inden 35 000 anerkannten AU-Werkstätten müssen rund 65 000 bis 70 000 Messgerätewiederkehrend geeicht und kalibriert werden. Hinzu kommen noch rund 30 000Messgeräte in Technischen Prüfstellen und bei den Überwachungsorganisationen.Laut einer ZDK-Berechnung führt dies zu einer Mehrbelastung von mindestens 8,5Millionen Euro bei allen berechtigten Untersuchungsstellen.Den Weg aus dem Dilemma weist ein ZDK-Vorschlag: Im ersten Schritt sollten diebisherigen "Kann-Vorschriften" des Mess- und Eichgesetzes (MessEG § 37 Abs. 3)zunächst so angewendet werden, dass zumindest die zweimalige Überprüfung derAbgasmessgeräte vor Ort ausgeschlossen wird. Die Eichbehörden auf Länderebenemüssten angewiesen werden, aktuelle Kalibriernachweise von akkreditiertenKalibrierlaboren im Rahmen der Eichung zu berücksichtigen (Anwendung des MessEG§ 37 Abs. 3). "Indem die Eichbehörden die Kalibriernachweise anerkennen,erfüllen sie auch ihre Aufgabe der Marktüberwachung", so ZDK-VizepräsidentHülsdonk. Eine Prüfung oder Eichung vor Ort wäre überflüssig. Von diesemLösungsansatz verspricht sich der ZDK eine spürbare Entlastung bei allenUntersuchungsstellen, ohne dass es zu Nachteilen für den Verbraucher käme. Imzweiten Schritt sollte der § 37 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes dahingehendgeändert werden, die bisherigen "Kann-Vorschriften" in eine von den Eichbehördenverpflichtend anzuwendende Vorschrift zu überführen. "Parallel zu den Gesprächenauf Länderebene werden wir das Bundeswirtschaftsministerium auffordern, diesenWeg zu gehen", so Wilhelm Hülsdonk. "Wer ständig über Bürokratieabbau spricht,kann hier beweisen, dass er es ernst damit meint. In diesem konkreten Fall lässtsich ganz schnell für die dringend notwendige Entlastung der überwiegend kleinenund mittelständischen Unternehmen im Kraftfahrzeuggewerbe sorgen", betont derBundesinnungsmeister.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deInternet: www.kfzgewerbe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7865/4466117OTS: Zentralverband Deutsches KraftfahrzeuggewerbeOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell