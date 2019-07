Kfz-Gewerbe: DUH mahnt vor allem geringfügige Verstöße ab

Bonn (ots) - Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe(ZDK) bedauert, dass der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem heutigenUrteil die massenweise rechtliche Verfolgung von Bagatellverstößendurch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) nicht als missbräuchlicherachtet hat. Eine genaue Analyse sei erst nach Vorliegen derUrteilsgründe möglich, so ein ZDK-Sprecher.Allerdings wende sich der ZDK entschieden gegen die Aussagen vonDUH-Geschäftsführer Resch, die DUH kontrolliere mangels Tätigwerdender Behörden vor allem die Automobilindustrie und verfolge nurgravierende Verstöße. Beides sei falsch. Zum einen seien Angriffszielder DUH weit überwiegend kleine und mittelständische Autohäuser. Zumanderen würden typischerweise banale Verstöße abgemahnt, vor allemgegen die Pkw-Energieverbrauchs-Kennzeichnungsverordnung. Dabei gehees beispielsweise um die Schriftgröße der notwendigen Hinweise oderderen Platzierung in einer Anzeige und zunehmend auch um optischfehlerhaft platzierte Hinweise auf Verbrauch und CO2-Emissionen beimTeilen von Texten in sozialen Netzwerken. Hierdurch verschaffe sichdie DUH Millioneneinnahmen, während seriöse Wettbewerbs- undVerbraucherschutzvereinigungen von der Verfolgung solcher Lappaliendie Finger ließen. Der ZDK werde nicht nachlassen in seinenAnstrengungen, hiergegen vorzugehen.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell