Kforce: Wie ist das denn jetzt passiert?

Per 14.12.2018 wird für die Aktie Kforce am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 29,88 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Human Resource & Employment Services".

Unsere Analysten haben Kforce nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Kforce lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Kforce in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,12 und liegt mit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Commercial Services) von 39,29. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Kforce auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Kforce investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,44 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Commercial Services einen Mehrertrag in Höhe von 0,21 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.