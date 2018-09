KfW unterstützt höchst gelegenes Wasserkraftwerk der Welt in Tadschikistan: Startschuss nach Rehabilitierung

Frankfurt am Main (ots) -- Zuverlässige Stromversorgung für die Stadt Murgab- Innovativer Bau trotzt extremen Witterungsbedingungen- Positive ökologische EffekteHeute hat der tadschikische Präsident, Emomalij Rahmon, das vonder KfW im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanzierte WasserkraftwerkAk-Suu in der Kleinstadt Murgab eingeweiht. Das BMZ stellte dazueinen Zuschuss in Höhe von 7,4 Mio. EUR zur Verfügung. DasWasserkraftwerk liegt im Osten Tadschikistans im Pamir Gebirge auf3600 Metern Höhe und zählt damit zu den höchstgelegenstenWasserkraftwerken der Welt. Mit der Inbetriebnahme desLaufwasserkraftwerks mit einer Leistung von einem Megawatt bekommendie ca. 7000 Einwohner dieser entlegenen Region nun eine sichereEnergie-Grundversorgung. Die extremen Witterungsbedingungen mit nurwenigen frostfreien Monaten und langen, harten Wintern machten denBau der Anlage zu einer besonderen Herausforderung. Das alteKraftwerk aus dem Jahr 1962 musste komplett abgebaut werden. DieRehabilitierung beinhaltet den Neubau der Wehranlage, des Kanals,sowie des Turbinengebäudes mit Betriebsräumen, Lager und Werkstattsowie die Installation der elektrischen Ausrüstung. Das Verteilernetzwurde in Eigenleistung vom Betreiber, Pamir Energy, rehabilitiert."Für die Bewohner der Stadt Murgab, die zu den ärmsten inTadschikistan gehören, bedeutet das rehabilitierte Wasserkraftwerkeine große Verbesserung ihrer Lebensqualität. Energie ist dieGrundlage für eine Verbesserung des Lebensstandards und erschließtneue Beschäftigungsmöglichkeiten", sagte Prof. Dr. Joachim Nagel,Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.Zudem gibt es erhebliche positive ökologische Effekte. Es wirderwartet, dass sich der Verbrauch von Holz und Dung zum Heizen starkreduziert. Damit verringert sich der Nutzungsdruck auf denverbleibenden Buschbestand, der als einziger Bewuchs im Hochgebirgeeine wichtige ökologische Rolle hat.Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbankfinden Sie unter: www.kfw-entwicklungsbank.dePressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell