KfW und UniCredit Leasing unterzeichnen Globaldarlehen über 200 Mio. EUR zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen

Frankfurt am Main (ots) -- Ab sofort können kleine und mittlere Unternehmen von besondersattraktiven Leasingkonditionen für betriebliche Neuanschaffungenprofitieren- Die KfW und die Unicredit Leasing bauen ihre Partnerschaft imBereich der Mittelstandsfinanzierung aus und erweitern denZugang zu Fördermitteln bei Leasing in DeutschlandDie KfW und die UniCredit Leasing GmbH haben am 17. Juni 2019 inFrankfurt am Main einen Globaldarlehensvertrag fürLeasingfinanzierungen über 200 Mio. EUR unterzeichnet. Kleine undmittlere Unternehmen (KMU) sowie Freiberufler profitieren beibetrieblichen Neuanschaffungen von attraktiven Leasingkonditionendurch die Unicredit Leasing und die günstige Refinanzierung durch dieKfW. Förderberechtigt sind Unternehmen, Selbstständige und Angehörigefreier Berufe mit einem Jahresumsatz von bis zu 500 Mio. EUR, dieihren Sitz in Deutschland haben. Private Anschaffungen sind von einerFörderung ausgenommen.Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW: "Leasing gewinntim Finanzierungsmix von KMU weiter an Bedeutung. Sie erwarten daherzu Recht von der KfW ein entsprechendes Angebot. Mit der UnicreditLeasing hat die KfW einen weiteren starken Partner in diesem Segmentgewonnen. Mit dieser spezialisierten Finanzinstitution an unsererSeite können wir die Reichweite unseres Angebots weiter erhöhen".Hubert Spechtenhauser, Geschäftsführer der UniCredit Leasing: "Wirfreuen uns außerordentlich, unsere Zusammenarbeit mit der KfW durchdieses Globaldarlehen weiter zu festigen. Das Globaldarlehen ergänztunsere bereits seit mehreren Jahren bestehende Kooperation im Bereichder Programmkredite und eröffnet unseren Kunden die Möglichkeit,künftig auch bei Leasinginvestitionen die attraktivenFinanzierungskonditionen der KfW zu nutzen."Die 1963 gegründete UniCredit Leasing GmbH mit Sitz in Hamburggehört als Teil der HypoVereinsbank zur Unicredit, einer einfachenund erfolgreichen paneuropäischen Geschäftsbank mit voll integriertemCorporate & Investment Banking. UniCredit Leasing verantwortet dasLeasinggeschäft der Unicredit in Deutschland. Mit 11 Standorten zähltdie Unicredit Leasing zu den führenden Leasinggesellschaften inDeutschland.Weitere Informationen zur UniCredit Leasing erhalten Sie unterwww.unicreditleasing.dePressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell