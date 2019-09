KfW und GRENKE unterzeichnen weiteres Globaldarlehen über 200 Mio. EUR zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen

Frankfurt am Main (ots) -- Erfolgreicher Abschluss des dritten Globaldarlehens von GRENKEund KfW- Ausbau der bestehenden Zusammenarbeit in der Förderung vonLeasinginvestitionen kleiner und mittlerer UnternehmenDie KfW und GRENKE haben einen weiteren Globaldarlehensvertrag fürLeasingfinanzierungen über 200 Mio. EUR abgeschlossen. Damit könnenbundesweit kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Freiberuflerund Gründer bei betrieblichen Neuanschaffungen von attraktivenLeasingkonditionen durch GRENKE und die KfW profitieren. Mit demjetzt abgeschlossenen Globaldarlehen setzen die KfW und GRENKE ihreZusammenarbeit fort; im Dezember 2016 hatten beide Partner einGlobaldarlehen über 100 Mio. EUR für Leasingfinanzierungen von KMUabgeschlossen sowie im Juni 2018 ein weiteres über 120 Mio. EUR.Das für das inländische Fördergeschäft zuständigeVorstandsmitglied der KfW, Dr. Ingrid Hengster, sagte: "Unsere Kundenerwarten von uns Finanzierungsinstrumente, die ihren Anforderungenentsprechen. Wir haben frühzeitig erkannt, dass Leasing imFinanzierungsmix von Unternehmen stetig an Bedeutung gewinnt und unsdarauf eingestellt. Dieses weitere Globaldarlehen mit GRENKEunterstreicht unsere Ambition, gerade kleinen und mittlerenUnternehmen bedarfsgerechte Finanzierungsangebote an die Hand zugeben."Auch GRENKE zeigte sich zufrieden über den weiterenVertragsabschluss. "Nach dem erfolgreichen Verlauf seit Einführungdes Darlehenvertrags wurden insgesamt knapp 27.000 Leasingverträgegefördert. Wir freuen uns deshalb auf die weitere Kooperation mit derKfW um diesen Erfolg fortzusetzen.", sagt Sebastian Hirsch,Vorstandsmitglied der GRENKE AG. "Als Finanzierungspartner sind wirseit mehr als 40 Jahren an der Seite kleiner und mittlererUnternehmen und unterstützen deren Investitionsvorhaben durchpersönliche, schnelle und einfache Abwicklung."Die Abwicklung ist schnell erklärt: Der Unternehmer erhält einensogenannten Fördergutschein direkt bei GRENKE. Er füllt diesen ausund reicht ihn zusammen mit dem Leasingantrag bei GRENKE ein. MitAbschluss des Leasingvertrags wird der Fördergutschein eingelöst undder individuelle, von Raten und Laufzeiten abhängige Förderbetrag demLeasingkunden vorab und in einer Summe gutgeschrieben.Förderberechtigt sind Gewerbeunternehmen und Angehörige freier Berufemit einem Jahresumsatz von bis zu 500 Mio. EUR, die ihren Sitz inDeutschland haben. Private Anschaffungen sind von einer Förderungausgenommen.GRENKE AGInvestor RelationsNeuer Markt 276532 Baden-BadenTelefon:+49 7221 5007-204E-Mail: investor@grenke.deInternet: www.grenke.dePressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell