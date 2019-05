KfW und FinTech CommneX starten Kooperation: Digitaler Fördercheck von KfW-Krediten für kommunale Finanzierungen

Frankfurt am Main (ots) -- Kommunen prüfen online, ob es für ihr Vorhaben einen passendenKfW-Kredit gibt- Erster Schritt für digitalen Zugang zu Förderprogrammen fürKommunenDie KfW und das auf digitale Finanzvermittlung für Kommunenspezialisierte Münchener FinTech CommneX haben eine Kooperation zurDigitalisierung von Förderkrediten für Kommunen in Deutschlandgestartet. Auf der CommneX-Plattform registrierte Städte, Gemeindenund Landkreise können ab sofort bei der Finanzierung vonInvestitionsvorhaben geeignete Förderangebote der KfW vorab onlinefinden.Kommunen können ihren Finanzbedarf auf CommneX ausschreiben undinnerhalb weniger Minuten prüfen, ob ein Förderkredit der KfW für siein Frage kommt. Zugleich erhalten die Kommunen Informationen über dieaktuell gültigen Konditionen. Der digitale Fördercheck gleicht diegewünschte Finanzierung mit den Anforderungen des Förderprogramms ab;stimmen beide überein, kann die Kommune direkt den passenden Antragund weitere Unterlagen für das Förderprogramm abrufen. Für diekommunalen Nutzer ist die Nutzung von CommneX kostenfrei.Das für das inländische Fördergeschäft verantwortlicheKfW-Vorstandsmitglied Dr. Ingrid Hengster sagt: "Die Digitalisierungist derzeit ein großes Thema in der öffentlichen Verwaltung. Die KfWals starker Partner der Kommunen in Deutschland möchte dieseEntwicklung begleiten und unterstützen. Die Zusammenarbeit mitCommneX ist ein weiterer Schritt bei der Umsetzung unserer Strategiezur Digitalisierung unseres Fördergeschäfts in Deutschland." Carl vonHalem, einer der CommneX-Geschäftsführer, freut sich über diegestartete Kooperation: "Öffentliche Förderbanken sind elementarerBestandteil des kommunalen Finanzmarktes und mit der KfW haben wirden optimalen Partner gefunden, um weiterhin Innovator undumfassender Anbieter im Bereich der digitalen kommunalenFinanzvermittlung zu sein." Friedrich v. Jagow, ebenfallsGeschäftsführer von CommneX ergänzt: "Die Kooperation mit der KfW istfür uns ein weiterer wichtiger Schritt hin zu dem Ziel, deröffentlichen Hand in Deutschland Lösungen für alle anstehendenBedürfnisse bieten zu können, einfach, digital und kostenfrei. Wirsind stolzer Partner der KfW und freuen uns über die Kooperation."Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: wolfram.schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell