KfW sieht sich auf Weg zu starkem Gesamtjahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die staatliche Förderbank KfW rechnet nach einem Gewinnsprung in den ersten neun Monaten mit einem starken Gesamtjahr.



"Im dritten Quartal hat sich die positive Ergebnisentwicklung weiter fortgesetzt", erläuterte KfW-Chef Günther Bräunig am Mittwoch in Frankfurt. Zwar leidet die KfW wie andere Banken auch unter der Zinsflaute. Zugleich profitierte die Förderbank aber davon, dass sie in den ersten drei Quartalen deutlich weniger Vorsorge für ausfallgefährdete Kredite treffen musste, als im Vorjahreszeitraum.

In den ersten neun Monaten steigerte das Institut seinen Konzerngewinn auf 1,252 Milliarden Euro nach 1,099 Milliarden im Vorjahreszeitraum und entwickelte sich nach eigenen Angaben damit deutlich besser als geplant. "Für das Gesamtjahr erwarten wir ein überdurchschnittliches Ergebnis oberhalb des langfristigen Ergebnispotenzials der KfW, auch wenn das vierte Quartal traditionell etwas schwächer ausfällt", sagte Bräunig. Im Gesamtjahr 2017 hatte die Bank gut 1,4 Milliarden Euro verdient.

Das Fördervolumen der Bankengruppe verringerte sich angesichts der robusten Konjunktur. Das Institut, das dem Bund (80 Prozent) und den Ländern (20 Prozent) gehört, sagte Fördergelder im Volumen von 51,3 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 54,7 Mrd.) zu. "Auf Grund des guten Finanzierungsumfeldes und der gesamtwirtschaftlichen Lage fokussiert die KfW ihre Förderung auf zukunftsrelevante Felder wie Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit", erläuterte der seit Januar amtierende Vorstandschef./mar/DP/tos