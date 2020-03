KfW legt SDG-Mapping ihrer Neuzusagen 2019 vor

Frankfurt am Main (ots) -- Über 28 Mrd. EUR für "Maßnahmen zum Klimaschutz": KfW ist einerder wichtigsten Unterstützer der Pariser Klimaziele- Förderbank ist mit ihrem standardisierten SDG-Mapping Vorreiterweltweit- Starkes internationales Interesse am KfW-SDG-MappingDie KfW veröffentlicht heute die Ergebnisse des SDG-Mappings der konzernweitenNeuzusagen des Jahres 2019. Um zu verdeutlichen, welchen Beitrag die von der KfWneu zugesagten Finanzierungen zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele imEinzelnen leisten, hat die KfW ein standardisiertes Verfahren entwickelt: anhandvon 1.500 Indikatoren wird jährlich ermittelt, welchen SDGs die KfW-Neuzusagenzugeordnet werden können. So wird der Beitrag sowohl auf Konzern- wie aufGeschäftsfeldebene transparent.Die Zuordnung der einzelnen Neuzusagen aus dem Jahr 2019 zu den SustainableDevelopment Goals zeigt folgende Finanzierungsschwerpunkte:SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden (rd. 29,0 Mrd. EUR)SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz (rd. 28,2 Mrd. EUR)SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (rd. 28,1 Mrd. EUR)SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie (rd. 26,4 Mrd. EUR)"Mit über 28 Mrd. EUR für 'Maßnahmen zum Klimaschutz' gehören wir weltweit zuden wichtigsten Unterstützern der Pariser Klimaziele", erklärt Dr. GüntherBräunig, Vorstandsvorsitzender und Nachhaltigkeitsvorstand der KfW Bankengruppe."Dass wir gleichzeitig auch zu allen weiteren 16 SDGs substantielle Beiträgeleisten zeigt, wie wir im Rahmen unseres breiten gesetzlichen Auftrags dieökologische mit der wirtschaftlichen und sozialen Dimension von Nachhaltigkeitverbinden."Bei den Anstrengungen für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit kann und muss derFinanzsektor wesentliche Beiträge leisten. Als transformative Förderbankübernimmt die KfW dabei besondere Verantwortung und hat bereits im Sommer 2018das Projekt "KfW Roadmap Sustainable Finance" ins Leben gerufen, dessen Ziel dieEntwicklung eines stringenten und mehrdimensionalen Nachhaltigkeitskonzepts fürdie Bank ist. Zu den ersten Ergebnissen gehört das konzernweite SDG-Mapping, dasdie KfW-Beiträge zu den "Sustainable Development Goals" (SDGs) transparentmacht. Mit diesem volumenbasierten und weitgehend automatisierten Mapping-Ansatzgehört die KfW hinsichtlich Erfassung und Veröffentlichung vonSDG-Finanzierungszielen weltweit zu den Vorreitern.Seit der Erstveröffentlichung des SDG-Mappings der KfW-Neuzusagen des Jahres2018 im September 2019 ist das internationale Interesse am SDG-Mapping der KfWhoch. Viele Partner planen derzeit ähnliche Veröffentlichungen und möchten dieKfW-eigene Mapping-Methodik deshalb näher kennen lernen. Ein entsprechenderAustausch hat inzwischen u. a. mit mehreren europäischen Förderbanken undmultilateralen Organisationen stattgefunden.Service:- Eine Graphik des SDG-Mapping der Neuzusagen 2019 ist hierabrufbar: http://ots.de/dnHT0i- Ausführliche Informationen zum KfW-SDG-Mapping finden Sie hier:www.kfw.de/SDGsDort finden Sie auch Links zu den Sustainable Development Goals (UN SDG) sowiezur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (Agenda 2030)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Nathalie CahnTel. +49 (0)69 7431 2098, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Nathalie.cahn@kfw.de, Internet: www.kfw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/41193/4540919OTS: KfWOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell