KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Stimmungseintrübung setzt sich fort

Frankfurt am Main (ots) -- Lageurteile und Erwartungen der Mittelständler geben im Aprilnach- Sorge vor globalem Handelskrieg belastet- Aufschwung verlangsamt sich, reißt aber nicht abDie Stimmungseintrübung in der deutschen Wirtschaft setzt sich imApril fort, wie das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer belegt. ImMittelstand verschlechtert sich das Geschäftsklima um 1,5 Zähler auf15,0 Saldenpunkte und kommt somit auf den dritten Rückgang in Folge.Sowohl die Geschäftslage (-1,1 Zähler auf 27,2 Saldenpunkte) als auchdie Erwartungen (-1,9 Zähler auf 3,6 Saldenpunkte) geben nach. Beiden Großunternehmen kühlt sich die Stimmung ebenfalls weiter ab. IhrGeschäftsklima liegt im April bei 13,1 Saldenpunkten (-0,9 Zähler).Noch vor einem halben Jahr setzte die deutsche Wirtschaft auf einespürbare Belebung der globalen Konjunktur und des Handels, inzwischenwächst angesichts drohender US-Strafzölle und handelspolitischerSpannungen zwischen den USA und China jedoch die Furcht vor einemweltweiten Handelskrieg. Dazu passt, dass das Geschäftsklima sowohlbei den großen als auch bei den mittelständischen Firmen der beidenBranchen mit dem engsten Bezug zum Welthandel - des VerarbeitendenGewerbes und des Großhandels - seit dem zurückliegenden Winter diestärksten Stimmungsrückgänge zu verzeichnen hat. Gleichzeitig habensich die Exporterwartungen des Verarbeitenden Gewerbes gegenüberihren langjährigen Hochs im Herbst spürbar verschlechtert, ungeachtetder leichten Stabilisierung im April (Mittelständler: unverändert bei3,0 Saldenpunkten; Großunternehmen: +2,0 Zähler auf 6,9Saldenpunkte). Bei den Dienstleistungen kühlt aktuell die Stimmungauf hohem Niveau weiter ab (Mittelständler: -3,3 Zähler auf 12,6Saldenpunkte; Großunternehmen: -0,9 Zähler auf 17,7 Saldenpunkte).Vor allem der bedeutende Bereich der unternehmensnahen Dienstleisterdürfte sich von dem negativen Industrietrend kaum abkoppeln können.Positive Signale senden im April hingegen die beiden überwiegendauf die Binnenwirtschaft ausgerichteten Branchen, der Bau und derEinzelhandel. Sowohl bei den Mittelständlern als auch bei denGroßunternehmen dieser beiden Wirtschaftsbereiche steigt dasGeschäftsklima an."Die April-Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandbarometers sprechenweder für übermäßigen Pessimismus noch für unkritischeKonjunkturzuversicht", sagt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfWBankengruppe. Der Stimmungshöhepunkt in der Wirtschaft sei jedochüberschritten, nach den zuletzt enttäuschenden Zahlen zuIndustrieproduktion, Einzelhandelsumsätzen und Exporten dürfte vorallem das erste Quartal hinter den vormals hohen Erwartungenzurückbleiben. "Ich gehe davon aus, dass der Aufschwung sichverlangsamen, aber nicht abreißen wird. 2018 dürfte am Ende ein sehrordentliches Realwachstum deutlich oberhalb der Potenzialrate zuBuche stehen." Neben der verlässlich soliden Binnennachfrage sprechenicht zuletzt die auch nach den letzten Rückgängen weiterhin gute bissehr gute Stimmung in der Breite der Firmen dafür. "Einentscheidender Faktor für das Fortbestehen des Aufschwungs wird sein,zusammen mit den europäischen und internationalen Partnern dieProtektionismusgefahr effektiv einzuhegen, bevor die Sorge vor derErrichtung neuer Handelshürden stärker auf dieInvestitionsbereitschaft der Firmen durchschlägt", so Zeuner.Hinweis:KfW Research hat in Zusammenarbeit mit dem ifo Institut dasKfW-ifo-Mittelstandsbarometer zum Berichtsmonat April 2018grundlegend überarbeitet. Die wichtigsten Neuerungen dieser erstenKonzeptreform des Barometers seit dessen Erstveröffentlichung imDezember 2004 sind die Integration der Dienstleistungen sowie dieBerücksichtigung der Exporterwartungen von Mittelständlern undGroßunternehmen des Verarbeitenden Gewerbes. Da die Befragung desDienstleistungssektors erst zu einem späteren Zeitpunkt begonnenwurde, ist eine umfassende Zurückrechnung sämtlicher Indikatoren biszum Januar 1991 nicht mehr möglich. Die überarbeiteten Zeitreihenstarten deshalb einheitlich mit dem Berichtsmonat Januar 2005. Siewerden wie bisher als saison- und mittelwertbereinigte Saldengrößendargestellt.Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:http://ots.de/J7wrgh