KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Stimmung nun auch im Mittelstand unterkühlt

Frankfurt am Main (ots) -- Mittelständisches Geschäftsklima sinkt im August erstmals seitviereinhalb Jahren unter die Nulllinie- Geschäftslage und -erwartungen mit deutlichen Rückgängen- Technische Rezession in Deutschland wohl nicht mehr zu vermeidenDie in den Großunternehmen schon länger unterkühlte Stimmunggreift mit rund einem halben Jahr Verzögerung nun auch auf dendeutschen Mittelstand über. Das Geschäftsklima der kleinen undmittleren Unternehmen fällt im August um 4,2 Zähler auf -1,5Saldenpunkte - das erste Ergebnis unterhalb der Nulllinie seitFebruar 2015. Beide Klimakomponenten belegen die schwindendekonjunkturelle Widerstandskraft: Die Einschätzung der aktuellenGeschäftslage verringert sich um beachtliche 5,1 Zähler auf jetztnoch 10,1 Saldenpunkte. Gleichzeitig sinken die mittelständischenGeschäftserwartungen um ebenfalls sehr deutliche 3,5 Zähler gegenüberJuli. Mit nunmehr -12,3 Saldenpunkten rutschen sie noch tiefer insMinus und nähern sich damit den schon seit dem Frühjahr ausgesprochenpessimistischen Erwartungen der großen Unternehmen an. Auch in denGroßunternehmen kühlt das Geschäftsklima im August weiter ab (-2,5Zähler auf -13,1 Saldenpunkte). Sowohl deren Geschäftslageurteile alsauch deren Geschäftserwartungen notieren schwächer (-2,7 Zähler auf-8,3 Saldenpunkte bzw. -2,4 Zähler auf -17,9 Saldenpunkte).Der anhaltende Verfall der Lageurteile in Großunternehmen undMittelstand lässt ein schwaches drittes Quartal befürchten, nachdemdie Wirtschaftsleistung schon im zweiten Quartal leicht rückläufigwar. Die Erwartungen beider Unternehmensgrößenklassen bringen darüberhinaus einen sehr pessimistischen Blick auf die kommenden sechsMonate zum Ausdruck. Konnte der in der Breite auf das Inlandfokussierte Mittelstand bislang von der noch relativ solidenBinnennachfrage profitieren, so bekommt auch er allmählich diedirekten und indirekten Folgen des heftigen außenwirtschaftlichenGegenwinds einschließlich der handelspolitischen Unwägbarkeiten zuspüren. Die Binnenwirtschaft hat sich an der außenwirtschaftlichenSchwäche angesteckt. Von diesen Ansteckungseffekten betroffen sind inerster Linie der an der Schnittstelle von In- und Auslandsmärktentätige Großhandel und nun auch die Dienstleistungen.Vor allem die industrienahen Unternehmensdienstleistungen dürftenleiden. Denn in keinem anderen Wirtschaftsbereich ist dasGeschäftsklima momentan so schlecht wie im exportstarkenVerarbeitenden Gewerbe (Mittelständler: -2,1 Zähler auf -13,3Saldenpunkte; Großunternehmen: +1,2 Zähler auf -22,4 Saldenpunkte).Ihm machen nicht nur die flaue Weltkonjunktur, die Eskalation derHandelskonflikte und der Brexit Sorgen. Die auf zyklischeInvestitionsgüter spezialisierte deutsche Industrie hat es auchdeshalb schwer, weil viele Unternehmen in Deutschland und weltweitInvestitionsentscheidungen zurzeit aufschieben dürften, bis sich derNebel der politischen Unsicherheit zumindest wieder etwas lichtet."Mit zunehmender Deutlichkeit zeichnet sich für Deutschland einetechnische Rezession ab: Nachdem die Wirtschaftsleistung bereits imzweiten Quartal um 0,1 % nachgegeben hat, erwarte ich zumindest fürdas dritte Quartal einen weiteren leichten Rückgang", sagt Dr. KlausBorger, Ökonom bei KfW Research. "Dank des guten Jahresstarts dürftedas Realwachstum im Gesamtjahr 2019 gleichwohl noch 0,4 % betragenund sich im kommenden Jahr leicht auf 0,6 % erholen. Dabei gehe ichdavon aus, dass die Brexit-Schäden letztlich begrenzt bleiben, selbstbei einem noch immer möglichen Ausscheiden des VereinigtenKönigreichs ohne Vertrag." Zudem sollten sich die Handelskonflikte imVorfeld der für den 3. November 2020 terminierten US-Wahl zumindestetwas entspannen, weil die Trump-Administration im Wahlkampfsicherlich mit guten Konjunktur- und Aktienmarktzahlen glänzen wolle,vermutet Borger.Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:www.kfw.de/mittelstandsbarometerPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM)Christine VolkTel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell