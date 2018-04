KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Sorge vor Protektionismus trübt die Stimmung

Frankfurt am Main (ots) -- Mittelständisches Geschäftsklima gibt zum zweiten Mal in Folgenach- Erwartungen nochmals etwas weniger optimistisch- Lageurteile trotz Rückgangs weiterhin sehr positiv- Großunternehmen korrigieren Geschäftsklima deutlicher alsMittelstand nach untenDas mittelständische Geschäftsklima geht zum zweiten Mal in Folgezurück, bewegt sich allerdings weiter auf einem hohen Niveau. Diesgeht aus der März-Ausgabe des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers hervor.Das Geschäftsklima sinkt zu Frühlingsbeginn auf 26,9 Saldenpunkte(-2,0 Zähler). Für die trübere Stimmung ist insbesondere der spürbareRückgang der Lagebewertung um 3,2 Zähler gegenüber dem Allzeithoch imVormonat verantwortlich. Gleichwohl fallen die Lageurteile mit jetzt42,8 Saldenpunkten weiterhin sehr positiv aus. Die Erwartungen derMittelständler setzen ihren Abwärtstrend in etwas gedämpftem Tempofort (-1,0 Zähler auf 11,6 Saldenpunkte).Auch die Großunternehmen korrigieren die Bewertung ihrer aktuellenGeschäftslage mit nun 40,1 Saldenpunkten (-4,8 Zähler) deutlich nachunten. Ihre Erwartungen fallen mit jetzt 6,2 Saldenpunkten (-1,7Zähler) zugleich nochmals weniger optimistisch aus. DasGeschäftsklima der Großunternehmen geht infolgedessen im März auf22,7 Saldenpunkte (-3,1 Zähler) zurück. Die im Vergleich zumMittelstand deutlichere Stimmungsabkühlung dürfte in erster Linie aufdie typischerweise stärkere Außenhandelsorientierung der großenFirmen zurückzuführen sein."Die handelspolitischen Vorstöße des amerikanischen Präsidentensorgen für Unsicherheit", sagt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfWBankengruppe, und ergänzt: "Das amerikanische Leistungsbilanzdefizitgeht von den Zollmaßnahmen aber bestimmt nicht zurück. Dafür müsstenStaat, Unternehmen und private Haushalte weniger auf Kredit leben.Das erreicht man nicht mit Zöllen. Schnelle Gegenmaßnahmen derEuropäer wären jedoch ebenso ein Fehler. Vielmehr sollten sich allefür einen fairen Handel einsetzen, von den USA über Europa bisChina."Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:www.kfw.de/mittelstandsbarometer.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKozernkommunikation, Christine Volk,Tel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell