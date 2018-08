KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Mittelstand zufrieden, aber nervös mit Blick in die Zukunft

Frankfurt am Main (ots) -- Leichte Besserung des Geschäftsklimas kleiner und mittlererFirmen- Großunternehmen ebenfalls mit positiver Tendenz- Protektionismusrisiko prägt jedoch weiterhin die Stimmung in derWirtschaftDer deutsche Mittelstand zeigt sich derzeit vor dem Hintergrundder anhaltenden globalen Handelskonflikte zufrieden und angespanntzugleich, wie das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer belegt:Erstmals seit Jahresbeginn hellt sich im Juli zwar die Stimmung inden kleinen und mittleren Firmen wieder auf. Ihr Geschäftsklimaverbessert sich um 0,9 Zähler auf 14,7 Saldenpunkte. Dabei kletterndie Urteile zur aktuellen Geschäftslage auf 28,1 Saldenpunkte, einensehr hohen Wert im historischen Vergleich. Die Erwartungen dermittelständischen Unternehmen hingegen sinken um -0,3 Zähler auf 2,1Saldenpunkte.Auch die Großunternehmen vermelden im Juli ein besseresGeschäftsklima (+0,6 Zähler auf 11,0 Saldenpunkte). Hier stehenjedoch die um 0,8 Zähler auf 23,5 Saldenpunkte leicht gesunkenenLageurteile den um 1,6 Zähler auf -0,5 Saldenpunkte gestiegenenErwartungen gegenüber.Dass das Protektionismusrisiko weiterhin das Geschäftsklima prägt,wird beim Blick in die Branchen deutlich. Grundsätzlich lässt sichfesthalten: Je enger der Bezug zum Welthandel, desto deutlicherfallen die Klimaeintrübungen seit Herbst vergangenen Jahres aus. Amstärksten ausgeprägt ist die Negativtendenz - wenig überraschend -bei den großen exportorientierten Industrieunternehmen. Auch imGroßhandel, der an der Schnittstelle zwischen nationalen undinternationalen Märkten agiert, trübt sich die Stimmung in derTendenz deutlich ein. Geradezu euphorisch gestimmt bleiben hingegendie Bauunternehmen. In beiden Größenklassen erklimmt ihrGeschäftsklima ein neues Allzeithoch."Die Juli-Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandbarometers zeigenalles in allem, dass der deutsche Aufschwung zumindest kurzfristignicht in Gefahr ist. Die Firmen sind mit den laufenden Geschäftenweiterhin sehr zufrieden", erklärt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt derKfW. Für das Fortbestehen des Aufschwungs sei entscheidend, wie sichdie globale Risikolage entwickele und inwieweit handelspolitischeSpannungen und andere Unwägbarkeiten wie der Brexit auf dieInvestitionsbereitschaft der Firmen durchschlügen. "Das bisherigeAbbröckeln der Geschäftserwartungen auf Niveaus in der Nähelangfristiger Durchschnittswerte spricht für angespanntes Abwartender Firmen auf einen günstigen Ausgang - und nicht für bereitsgrassierenden Pessimismus", so Zeuner. Mit der jüngsten, erst nachEnde der Juli-Umfrage überraschend erzielten Annäherung zwischen derEU und den USA in Handelsfragen sei der Konflikt zumindestkurzfristig entschärft worden. Grundsätzlich sei das eine guteNachricht für den Fortgang des Aufschwungs, die Abwärtsrisikeneinschließlich einer erneuten Eskalation des Handelskonflikts durchdie USA blieben jedoch erheblich.Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:www.kfw.de/mittelstandsbarometer.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine VolkTel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell