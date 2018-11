KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Mittelstand ist Stabilitätsanker der Unternehmensstimmung

Frankfurt am Main (ots) -- Mittelständisches Geschäftsklima stabil auf hohem Niveau- Stimmung in den Großunternehmen fällt deutlich ab- Sorge von globalen Konjunkturrisiken drückt dieExporterwartungenIm Oktober zeigt sich der Mittelstand als Stabilitätsanker derUnternehmensstimmung, wie das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandbarometerbelegt. Während das Geschäftsklima der Großunternehmen nach untenrauscht, hält sich die Stimmung der kleinen und mittleren Unternehmenpraktisch stabil (-0,1 Zähler) auf einem hohen Niveau von 18,0Saldenpunkten. Globale Konjunkturrisiken, die im Herbst wiederpräsenter wurden, scheinen die mittelständische Wirtschaft weniger zuverunsichern als die Großunternehmen. Insbesondere verbessert sichdie ohnehin schon exzellente Geschäftslage der Mittelständler um 0,9Zähler auf 28,8 Saldenpunkte. Hinsichtlich der Geschäftserwartungenzeigt sich der Mittelstand nun zwar etwas pessimistischer (-1,0Zähler), der Saldenwert von 7,7 Punkten weist aber weiterhin aufüberdurchschnittlich positive Zukunftseinschätzungen hin.Bei den Großunternehmen entwickelt sich das Geschäftsklima imOktober deutlich schlechter als im Mittelstand. Markant istinsbesondere der Rückgang der Geschäftserwartungen, der mit -7,4Zählern beim 2,7-fachen einer üblichen Monatsänderung liegt. DieLageeinschätzungen gehen ebenfalls deutlich nach unten (-4,9 auf 16,4Saldenpunkte), nachdem sie sich im Jahresverlauf schon immer weitervon dem im Januar erreichten Höchststand entfernt haben. DieStimmungsverschlechterung beruht bei den Großunternehmen auf fastallen Branchen. Eine Ausnahme macht lediglich das Baugewerbe, daseinen neuen Rekordwert erreicht.Der Blick auf die Exporterwartungen des Verarbeitenden Gewerbeszeigt: Größter Belastungsfaktor für die pessimistischerenEinschätzungen der Firmen dürften diverse globale Konjunkturrisikensein: So blieb die Einigung über ein Austrittsabkommen mitGroßbritannien auch im Oktober aus. Dieses wäre jedoch dieVoraussetzung für den Eintritt in eine auch für die deutscheWirtschaft wichtige Übergangsphase. Da sich im Handelskrieg zwischenden USA und China die Fronten zunehmend verhärten, dürften einigeUnternehmen auch eine Konjunkturabkühlung in China und damit eineschwächere Exportnachfrage befürchten. Infolgedessen sinken dieExporterwartungen der Wirtschaft im Oktober - und dies zwar auch imMittelstand, aber umso mehr bei den Großunternehmen. DerenExporterwartungen kommen nach einem Rückgang von -2,3 Zählern mit-0,8 Saldenpunkten nun sogar im negativen Bereich an."Der Start ins vierte Quartal fällt für die deutsche Wirtschaftwegen der rapide abfallenden Stimmung bei den Großunternehmen nurdurchwachsen aus - wobei jedoch das im längerfristigen Vergleich nochimmer hohe Stimmungsniveau nicht vergessen werden darf", sagt Dr.Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW. "Die Ergebnisse desKfW-ifo-Mittelstandsbarometers lassen außerdem darauf hoffen, dassdie kleinen und mittleren Unternehmen in Zeiten erheblicher globalerUnwägbarkeiten ein Konjunkturstabilisator bleiben."Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:www.kfw.de/mittelstandsbarometer.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM)Tel. +49 (0)69 7431 4400, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: presse@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell