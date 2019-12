KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Konjunktur ohne klare Richtung

Frankfurt am Main (ots) -- Weiterhin durchschnittliches Geschäftsklima im Mittelstand- Mittelständische Lageurteile und Erwartungen nur unwesentlichgestiegen- Stimmung in den Großunternehmen trotz leichter Besserung nochimmer trübeDie deutsche Wirtschaft konnte im Sommer zwar einer technischen Rezessionentgehen, eine klare Richtung ist allerdings noch nicht erkennbar. DasGeschäftsklima im Mittelstand bewegt sich weiterhin eng an seinem langfristigenDurchschnittsniveau entlang. Konkret steigt der zentrale Indikator desKfW-ifo-Mittelstandsbarometers im November um nahezu vernachlässigbare 0,3Zähler auf 0,1 Saldenpunkte. Die Urteile zur aktuellen Geschäftslage ziehendabei um 0,2 Zähler auf 10,0 Saldenpunkte an. Gleichzeitig hellen dieErwartungen um 0,3 Zähler auf, mit nun -9,3 Saldenpunkten dominiert derPessimismus jedoch weiterhin.In den Großunternehmen verbessert sich die Stimmung im November etwas deutlicherals im Mittelstand. So korrigieren die großen Unternehmen ihre Erwartungen um1,1 Zähler auf -14,1 Saldenpunkte nach oben, während ihre Geschäftslageurteileum 0,9 Zähler auf -7,8 Saldenpunkte steigen. Alles in allem zieht derenGeschäftsklima auf -10,9 Saldenpunkte an; das sind 1,1 Zähler mehr als imVormonat. Die Stimmung in den großen Unternehmen fällt damit nicht mehr ganz sotrübe aus, sie bleibt jedoch klar unterdurchschnittlich und auch weit hinter demmittelständischen Pendant zurück. Dahinter stehen - bei gleichermaßenpessimistischen Erwartungen - im Wesentlichen deutliche Unterschiede bei denUrteilen zur aktuellen Geschäftslage.Während die exportorientierten großen Unternehmen ihre Geschäftslage angesichtsdes schwierigen außenwirtschaftlichen Umfelds mehrheitlich negativ bewerten,geben die binnenwirtschaftlich ausgerichteten Mittelständler vor dem Hintergrundder soliden Inlandsnachfrage mehrheitlich positive Geschäftslageurteile zuProtokoll. Diese gespaltene Wirtschaftsentwicklung ist noch längst nichtüberwunden. Die jüngste Verbesserung der industriellen Exporterwartungen(Mittelständler: +2,3 Zähler auf -10,8 Saldenpunkte; Großunternehmen: +2,9Zähler auf -9,2 Saldenpunkte) ist in diesem Zusammenhang allenfalls ein kleinerHoffnungsschimmer, der laut Dr. Fritzi Köhler-Geib, der neuen Chefvolkswirtinder KfW, mit Vorsicht zu genießen ist: "Hier dürfte nicht nur die zuletztspürbar gesunkene Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit eine Rolle gespielthaben, sondern auch die in Aussicht gestellte erste Teileinigung imUS-chinesischen Handelsstreit. Inwieweit die Entspannung dauerhaft trägt, bleibtjedoch angesichts der Unberechenbarkeit der aktuellen US-Administration wie auchder vielen nach wie vor ungelösten Fragen im künftigen Verhältnis der EU zumVereinigten Königreich abzuwarten." Alles in allem gehe sie davon aus, dass diedeutsche Wirtschaft 2019 um 0,5 % und 2020 um 0,9 % wachsen werde. Dabei sei dieWachstumsbeschleunigung im kommenden Jahr allein dem Produktionsplus aus vierzusätzlichen Arbeitstagen zu verdanken und bedeute deshalb noch keine echteErholung der Konjunktur, so Köhler-Geib.Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:www.kfw.de/mittelstandsbarometerPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine VolkTel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/41193/4458236OTS: KfWOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell