KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Geschäftslage schwächer, Ausblick etwas weniger pessimistisch

Frankfurt (ots) -- Mittelständisches Geschäftsklima bewegt sich knapp seitwärts- Lagebeurteilung sinkt, Geschäftserwartungen hellen etwas auf- Stimmungsabsturz der Großunternehmen dank besserer Erwartungenunterbrochen- Beschäftigungserwartungen insgesamt stabilDas Geschäftsklima im deutschen Mittelstand hat im Oktober leicht um 0,2 Zählernachgegeben, bleibt damit jedoch auf einem Niveau nahe der Nulllinie, die einedurchschnittliche Konjunkturlage anzeigt (-0,3 Saldenpunkte). Stabilisiert wirddas Klima zu Beginn des Herbstquartals von weniger pessimistischenZukunftserwartungen.Die Beurteilung der Geschäftslage verschlechtert sich um 2,4 Zähler, ist abermit einem Niveau von 9,8 Saldenpunkten weiterhin überdurchschnittlich gut. Diezuletzt sehr pessimistischen Geschäftserwartungen verbessern sich mit einem Plusvon 1,7 Zählern zum zweiten Mal in Folge und liegen nun bei -9,7 Saldenpunkten.Positive Signale gibt es im Oktober vor allem von den Großunternehmen, derenGeschäftsklima um 1,8 Zähler ansteigt, mit -12,1 Saldenpunkten aber immer nochdeutlich schlechter ist als im Mittelstand. Der Anstieg nährt jedoch dieHoffnung, dass der seit Ende 2018 scheinbar bodenlose Absturz desGeschäftsklimas ein Ende nehmen könnte. Verbessert hat sich im Berichtsmonatinsbesondere das Klima der bis dato außerordentlich pessimistischenGroßindustrie, nämlich um 3,4 Zähler auf -18,5 Saldenpunkte.Wiederholte Nachrichten über Stellenabbaupläne in großen Industrieunternehmenhaben Befürchtungen ausgelöst, dass die Industrierezession auch auf andereWirtschaftsbereiche übergreifen könnte. In der Tat sind im VerarbeitendenGewerbe die Beschäftigungserwartungen sowohl bei den Großunternehmen als auchbei den Mittelständlern weiter gesunken und per Saldo deutlich negativ. Inanderen Wirtschaftsbereichen planen aber noch überdurchschnittlich vieleUnternehmen einen weiteren Personalaufbau. Das gilt insbesondere für denMittelstand, dessen Beschäftigungserwartungen sich daher insgesamt auf einemdurchschnittlichen Niveau befinden. Daran ändert auch ein minimaler Rückgang imOktober nichts (-0,2 Zähler auf 0,7 Saldenpunkte). Die Beschäftigungserwartungender Großunternehmen steigen gleichzeitig geringfügig an (+0,3 Zähler auf -2,8Saldenpunkte) und nähern sich damit von unten der Nulllinie.KfW-Ökonom Philipp Scheuermeyer sagt: "Das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigteinen schwachen Start der mittelständischen Wirtschaft in das Herbstquartal an.In den kommenden Monaten gibt es jedoch Potential für eine Stimmungsaufhellung.Ein chaotischer Brexit ohne Austrittsabkommen ist deutlich unwahrscheinlichergeworden. Ferner steht die Unterzeichnung eines ersten Teilabkommens imHandelsstreit zwischen den USA und China in Aussicht. Andererseits besteht dieGefahr, dass die US-Regierung der EU weiterhin mit der Anhebung der Autozölledroht. Die deutsche Konjunkturdynamik dürfte zumindest im Herbstquartal nochmalsklar unterdurchschnittlich ausfallen. Sofern neue US-Autozölle verhindert werdenund sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter entspannt,rechnen wir jedoch für 2020 mit wieder steigenden Quartalswachstumsraten imJahresverlauf."Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: wolfram.schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell