KfW feiert 70. Jubiläum

Frankfurt am Main (ots) -- Am 18. November 1948 trat KfW-Gesetz in Kraft- Zeitzeugin und Protagonistin der Entwicklung Deutschlands in denvergangenen sieben Jahrzehnten- Seit Gründung rund 1,7 Billionen Euro Fördervolumen- KfW heute weltweit eine der größten nationalen Förderbanken undSchwergewicht an den globalen Anleihemärkten- Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind die Herausforderungenfür die ZukunftUnter dem Motto "70 Jahre Verantwortung" begeht die KfW in diesenTagen ihr siebzigjähriges Bestehen. Am 18. November 1948 trat dasKfW-Gesetz in Kraft und gab damit den Startschuss für die Entwicklungder "Kreditanstalt für Wiederaufbau" zur heutigen KfW als einerweltweit aktiven Förderbank mit Hauptsitz in Frankfurt am Main,Niederlassungen und Tochterunternehmen in Berlin, Bonn, Frankfurt undKöln, rund 80 Standorten weltweit und mehr als 6.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern. Die "Bank aus Verantwortung", wie sie sich selbstbezeichnet, unterstützt Unternehmen, Gründer, Kommunen undPrivatpersonen mit langfristigen, günstigen Finanzierungen. Dabeifördert sie vor allem Investitionen in neue unternehmerischeInitiativen, Innovationen, Umweltschutz, Energieeffizienz, diekommunale und soziale Infrastruktur sowie den Zugang zu Bildung. Zuihren Kernaufgaben gehören zudem die Exportförderung sowie diefinanzielle Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern. ImJahr 2017 sagte die KfW Finanzierungen in einem Umfang von 76,5 Mrd.EUR zu und erreichte eine Bilanzsumme von 472,3 Mrd. EUR (Jahr 2017).Der Vorstandsvorsitzende der KfW, Dr. Günther Bräunig, sagteanlässlich des Jubiläums: "Der 70. Geburtstag der KfW fällt zusammenmit 70 Jahren Soziale Marktwirtschaft. Die KfW ist Zeitzeugin undBegleiterin dieser Ära des wirtschaftlichen Aufschwungs. DerWiederaufbau, die Wiedervereinigung, die Bewältigung derFinanzmarktkrise, die Begleitung der Energiewende und unser Beitragzur CO2-Einsparung - das waren und sind epochale Themen der KfW. DieHerausforderungen haben sich über die Jahrzehnte geändert, aber unserAuftrag ist im Kern immer gleich geblieben: Den Wandel von Wirtschaftund Gesellschaft zu unterstützen und zukunftsweisende Ideenvoranzubringen."Hatte die KfW für ihre Fördertätigkeit anfangs fast ausschließlichöffentliche Mittel eingesetzt, refinanziert sie ihr Fördervolumenheute weit überwiegend aus Kapitalmarktmitteln und zählt weltweit zuden aktivsten und größten Emittentinnen von Anleihen, aus denen sieihre Fördertätigkeit refinanziert. Das Gesamtvolumen der KfWFörderung seit ihrer Gründung liegt heute bei rund 1,7 Billionen EUR.Die Anfänge der KfW sind eng verbunden mit dem Marshallplan(ERP-Programm) zum Wiederaufbau Europas. Ausgestattet mit einemEigenkapital von einer Million Mark und Mitteln aus dem Marshallplansollte die KfW den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaftunterstützen. Priorität hatte in der Nachkriegszeit zunächst derWohnungsbau zur Beseitigung der Wohnungsnot. Heute ist dieWohnungsbauförderung eng verknüpft mit der Förderung desKlimaschutzes. So entfielen im Jahr 2017 von den 18,9 Mrd. EUR fürWohnungsbauinvestitionen auf die Programmgruppe EnergieeffizientBauen und Sanieren 14,2 Mrd. EUR.Die Förderung des Mittelstands entwickelte sich seit den siebzigerJahren zu einem Schwerpunkt der KfW. 1971 startete das erste eigene,ausschließlich aus Kapitalmarktmitteln refinanzierte Kreditprogramm:Mit dem "M-Programm" bot die KfW kleineren Unternehmen auf dem Wegder Bankdurchleitung langfristige Investitionskredite an. Ab 1990konzentrierte sich die Mittelstandsförderung auf die neuen Länder. Inden ersten 8 Jahren nach dem Fall der Mauer haben 65.000 Unternehmenin den neuen Ländern Kredite im Umfang von über 25,5 Mrd. EUR von derKfW für ihre Investitionen erhalten.Kontinuierliche Anpassung der Förderinstrumente anMarktentwicklungenDas Förderinstrumentarium wurde seither kontinuierlich angepasst.Die Vergabe von Globaldarlehen, die Förderung des Beteiligungsmarktessowie die Verbriefung von Mittelstandskrediten zählten zu den neuenAnsätzen. Besonders gefordert war die KfW in den Jahren 2009 und2010, als sie mit dem KfW-Sonderprogramm dazu beitrug, die Folgen derFinanz- und Wirtschaftskrise abzufedern und den Unternehmen denZugang zu Krediten offen zu halten. Mit einem Kreditvolumen von 13,5Mrd. EUR leistete die KfW einen wesentlichen Beitrag zur schnellenÜberwindung der Krise in Deutschland.Auf veränderte Marktanforderungen reagierte die KfW auch imOktober 2018 mit der Gründung von KfW Capital. Aufgabe der neuenTochtergesellschaft ist es, die Venture Capital-Fondslandschaft inDeutschland und Europa zu stärken, um den Kapitalzugang für jungeinnovative, schnell wachsende Technologieunternehmen in Deutschlandin der Startup- und Wachstumsphase zu verbessern. "Die Gründung vonKfW Capital ist ein Beispiel dafür, wie die KfW ein neues Instrumententwickelt, um gemeinsam mit privaten Marktakteuren ein wichtigesZukunftsthema voranzubringen. Mit ihrer eigenständigen und marktnahenStruktur wird KfW Capital die Wachstumsfinanzierung in Deutschlanddeutlich stärken", so Dr. Günther Bräunig.Darüber hinaus hat die KfW im Frühjahr 2018 eine internetbasierteGründerplattform geschaffen, um Unternehmergeist undGründungsbereitschaft in Deutschland zu stärken. Auf dieser digitalenPlattform werden potentielle Gründer über den gesamten Start- undGründungsprozess hinweg umfassend begleitet.Seit Anfang der 60er Jahre ist die KfW vermehrt auch im Auslandtätig. Der Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finanziert imAuftrag der Bundesregierung Entwicklungsvorhaben weltweit. OberstesZiel ist es, Menschen Perspektiven für ein besseres Leben zu schaffenund Klima und Umwelt zu schützen. Dabei unterstützt die KfW diePartnerländer Deutschlands und setzt Impulse für Fortschritt undEntwicklung. Seit 2011 gehört auch die Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaft DEG, die Unternehmen in Entwicklungs- undSchwellenländern finanziert, zur KfW. Insgesamt stellte die KfW imJahr 2017 im Geschäftsfeld Förderung der Entwicklungs- undSchwellenländer 9,7 Mrd. EUR zur Verfügung.Einer der ältesten Geschäftsbereiche der KfW ist die Export- undProjektfinanzierung. Ihre Wurzeln reichen zurück in die 50er Jahre.Seit dem Jahr 2008 liegt die Verantwortung für Export- undProjektfinanzierungen bei der eigenständigen TochtergesellschaftKfW-IPEX-Bank.Erste Umweltfinanzierungen schon in den 50er JahrenAls erstes deutsches Förderinstitut unterstützte die KfW bereitsin den 50er und 60er Jahren ökologische Schutzmaßnahmen für Wasser-und Landwirtschaft. Als in den 80er Jahren das Umweltbewusstseinwuchs, konnte die KfW auch Betriebe als Kunden für ihreUmweltprogramme gewinnen. Nach der Wiedervereinigung stellte die KfWerhebliche Mittel bereit, um insbesondere die Umweltschäden in denChemie- und Braunkohlerevieren der neuen Bundesländer zu beseitigen.Im Fokus der Umwelt- und Klimaschutzförderung steht heute neben demWohnbau die Energieeffizienz bei Unternehmen und im kommunalenSektor.Neben ihrer Fördertätigkeit übernimmt die KfW immer wiederSonderaufgaben im Auftrag des Bundes. So unterstützt siebeispielsweise den Bund bei der Privatisierung der Deutschen TelekomAG und der Deutschen Post AG und hält für den Bund Anteile an EADSund 50hertz.Rückschläge als Initialzündung für anhaltendenModernisierungsprozessIn ihrer 70jährigen Geschichte musste die KfW auch Rückschlägeverkraften. Die Rettung der IKB, die 2007 durch ihr Engagement amamerikanischen Hypothekenmarkt in existenzbedrohende Schieflagegeraten und an der die KfW mit 38 % beteiligt war, hatte erheblichefinanzielle Belastungen zur Folge. Eine Überweisung an die bereitsinsolvente Investment-Bank Lehman Brothers kostete die KfW imSeptember desselben Jahres viel Reputation, die sie aber - u.a. durchihre Rolle bei der Überwindung der Finanz- und Wirtschaftskrise -zügig wiederherstellen konnte.Diese Ereignisse waren zugleich Ausgangspunkt für einen bis heuteandauernden Modernisierungsprozess. Zu den Meilensteinen zählen dieDigitalisierung der Bankdurchleitung seit dem Jahr 2011 ("BDO 2.0")und die freiwillige Anwendung der Bestimmungen desKreditwesengesetzes sowie die Einstellung auf das damit verbundeneAufsichtsregime durch die BaFIN.Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind zentrale Herausforderungenfür die kommenden JahreAuf der Basis von sieben Jahrzehnten Erfahrungen blickt die KfWheute auf zwei große Herausforderungen: Nachhaltigkeit undDigitalisierung. Schon seit vielen Jahren ist die KfW Vorreiter beider Förderung von Investitionen in den Bereichen Umwelt- undKlimaschutz. Im Jahr 2017 hatten bereits 43 % aller Kreditneuzusageneinen entsprechenden Bezug. Am Kapitalmarkt ist die KfW heute einerder größten Emittenten von Green Bonds, d.h. Anleihen, die explizitder Refinanzierung von Investitionen in Klima- und Umweltschutzdienen. Ihr Engagement koordiniert die KfW immer stärker mit anderenFörderbanken. So hat sie im Rahmen der Weltbanktagung 2018 auf Baligemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der AgenceFrancaise de Dévelopment (AFD) die Clean Oceans Initiative ins Lebengerufen, um die Aktivitäten der Partner zum Schutz der Ozeane zubündeln und auszubauen."Die umfassende und konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit istfür die KfW eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre.Hierfür haben wir uns eine ambitionierte "Roadmap SustainableFinance" vorgenommen und wollen unter anderem die 17 SustainableDevelopment Goals der Vereinten Nationen, das Übereinkommen von Pariszum Klimaschutz und den Nachhaltigkeitsansatz der Bundesregierung inunserem Nachhaltigkeitsleitbild verankern. Darüber hinaus legen wirAuswahlkriterien an unserer Finanzierungen an und werden prüfen,welche Engagements wir in Zukunft unter Nachhaltigkeitsaspektenmachen und welche nicht", sagte Dr. Günther Bräunig.Im Bereich der Digitalisierung unterstützt die KfW die deutscheWirtschaft dabei, den Anschluss an die fortschreitende Entwicklung zuhalten. Dazu fordert Dr. Günther Bräunig ein stärkeres Engagement derUnternehmen: "Gerade einmal ein Viertel des Mittelstandes investiertin Digitalisierungsprojekte und nimmt dafür nur 18.000 Euro in dieHand. Viele Unternehmen betrachten die Digitalisierung noch alsKostentreiber und nicht als Basis für neue Geschäftsmodelle." Mit demim Mai 2017 eingeführten "ERP-Digitalisierungs- undInnovationskredit" unterstützt die KfW daher gezielt Unternehmen beiInvestitionen in die Digitalisierung. Im eigenen Haus verfügt die KfWseit dem Jahr 2016 über ein Digital Office und ein Innovation Lab, indem neue Entwicklungen in Technologie und Arbeitswelt getestet und indie Praxis des Bankbetriebs überführt werden.Weitere Informationen zur Historie der KfW sind abrufbar unter:http://ots.de/YjcbyZ.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: wolfram.schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell