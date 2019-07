KfW bietet Investoren auch im zweiten Halbjahr 2019 liquide Anleihen

Frankfurt am Main (ots) -- Refinanzierungsvolumen 2019 unverändert bei rund 80 Mrd. Euro- Investoren können weiterhin mit der Emission von liquidenKfW-Anleihen rechnen, darunter auch "Green Bonds - Made by KfW"- Starkes Engagement für nachhaltige Ausrichtung der KapitalmärkteDie KfW behält ihren Mittelaufnahmebedarf an den Kapitalmärktenzur Refinanzierung des Fördergeschäfts für das Jahr 2019 bei rund 80Mrd. Euro bei - dies hat die halbjährliche Überprüfung desRefinanzierungsbedarfs ergeben. Zum 30.06.2019 hat die Förderbankbereits rund 54 Mrd. Euro über die Emission von 90 Anleihen in 11verschiedenen Währungen an den internationalen Kapitalmärktenaufgenommen - dies entsprach rund 67 % des gesamten geplantenRefinanzierungsvolumens 2019. Inklusive der KfW-Anleihen, die in derersten Juli-Woche emittiert worden sind, beläuft sich dasEmissionsvolumen aktuell auf knapp 59 Mrd. Euro.Trotz der Marktbedingungen, die von fallenden Renditen geprägtwaren, bleiben KfW-Anleihen weltweit sehr gefragt - so wurdebeispielsweise im Juni eine Euro-Benchmarkanleihe mit einer Laufzeitvon 5 Jahren mit einer rekordniedrigen Rendite von -0,31 % platziert,und aktuell handeln alle KfW-EUR-Anleihen mit Laufzeiten bis 10Jahren mit negativer Rendite.Sehr zuversichtlich blickt die KfW auf dasGreen-Bond-Marktsegment. Im Mai 2019 ist es ihr erfolgreich gelungen,durch Erweiterung ihres Green-Bond-Emissionsprogramms dieAttraktivität ihrer Green Bonds weiter zu steigern: Wurden seit 2014die Erlöse aus diesen Emissionen zur Refinanzierung desFörderprogramms 'Erneuerbare Energien - Standard' verwendet, werdensie seit Mai auch zur Finanzierung von energieeffizienten Neubauteneingesetzt, was die Emission von höheren Volumina und also auchliquideren Anleihen ermöglicht. Unmittelbar nach der Ankündigungdieser Neuerung hat die KfW einen Green Bond über 3 Mrd. EUR mitLaufzeit von 8 Jahren emittiert, der fast dreifach überzeichnet war.Kurz darauf emittierte die KfW die mit einem Volumen von 7 Mrd. SEKgrößte bislang begebene Grüne Anleihe in Schwedischen Kronen."Die Erweiterung unseres Green-Bond-Emissionsprogramms ist von denMarktteilnehmern sehr gut aufgenommen worden. Es ist überhaupt sehrerfreulich, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Investments nationalwie international insgesamt kontinuierlich wächst", erklärt Dr. FrankCzichowski, Treasurer der KfW Bankengruppe. Das gesamte Volumen von"Green Bonds - Made by KfW" beläuft sich nunmehr auf rund 18,3 Mrd.Euro und soll bis zum Ende des Jahres auf über 20 Mrd. Euroansteigen.Auch als Investorin setzt die KfW ihr Engagement amGreen-Bond-Markt fort. In diesem Jahr wurden bislang 142 Mio. Euro inGreen Bonds investiert; ihr Green-Bond-Portfolio beläuft sich damitaktuell auf 1,4 Mrd. Euro.Starkes Engagement für Sustainable Finance am FinanzplatzFrankfurt und in EuropaDas Engagement Deutschlands bzw. deutscher Marktteilnehmer für dasThema "Green and Sustainable Finance" dokumentieren insbesondere zweiEreignisse im Juni dieses Jahres:Zum einen fand am 13.06.2019 das Jahrestreffen der "Green BondPrinciples and Social Bond Principles" (GBP, SBP) in Frankfurt statt.Vorgestellt und diskutiert wurden die Aktivitäten der GBP/SBP undwesentliche Marktentwicklungen. Erfreulicherweise wurde die KfWerneut in das Executive Committee (ExCom) gewählt; sie wird somitihre Mitarbeit im ExCom und in den Arbeitsgruppen 'Impact Reporting'und 'Green Projects Eligibility' fortführen.Wenige Tage später, am 18.06.2019, veröffentlichte die EuropäischeKommission die Berichte der Technischen Expertengruppe (TEG) unterdem 'EU Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachstums', die dieThemen Taxonomie, EU Green Bond Standard und Benchmarks (Indizes)behandeln. Deutsche Vertreter waren in alle Arbeitsstränge der TEGeingebunden. Die KfW war in der Expertengruppe zur Taxonomie sowie inder zum EU Green Bond Standard aktiv, konnte also ihre umfangreicheExpertise im Umwelt- und Klimaschutz einbringen.Die Empfehlungen der TEG, einen freiwilligen EU Green BondStandard einzuführen bewertet die KfW positiv. Der Green-Bond-Markthat sich, insbesondere seit Einführung der Green Bond Principles 2014sehr gut entwickelt und diese Entwicklung wird durch den empfohlenenStandard unterstützt.Aus Sicht der KfW sind die TEG-Empfehlungen zum Thema Taxonomiegrundsätzlich zu begrüßen, liefern sie doch allen Marktteilnehmern,Regulierern und der Politik die Grundlage für ein gemeinsamesVerständnis dessen, was als "grün und nachhaltig" klassifiziertwerden kann; dies spart langfristig Zeit und Geld und hilft dabei,Reputationsrisiken zu vermeiden. Insbesondere legen die EmpfehlungenGrundprinzipien und Schwellenwerte dar, die eingehalten werdenmüssen, damit eine Finanzierungsmaßnahme als nachhaltig bezeichnetwerden kann. Die Anwendung der Taxonomie durch die Marktteilnehmerwird maßgeblich von der notwendigen qualitativen und quantitativenInformations- und Datenverfügbarkeit abhängen. 