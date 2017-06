KfW beteiligt sich an Finanzierung des Offshore-Windparks Trianel Borkum II

Frankfurt am Main (ots) -- KfW: Sechste Finanzierung aus dem Programm Offshore Windenergie- Außerdem Beteiligung der KfW IPEX-Bank im Rahmen einesinternationalen Bankenkonsortiums am kommerziellen Teil derFinanzierung- Grüne Energie von der See: Windpark produziert klimaneutraleEnergie für rund 210.000 HaushalteDie KfW beteiligt sich mit über 300 Mio. EUR an der Finanzierungdes Offshore-Windparks Trianel Windpark Borkum II ("TWB II") undleistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Finanzierung diesesProjekts. Es ist bereits die sechste Finanzierung aus dem im Auftragdes Bundes aufgelegten Programm Offshore Windenergie, das derFörderung von Anlagen auf offener See zur Stromerzeugung ausWindenergie dient.Das Vorstandsmitglied der KfW, Dr. Ingrid Hengster, sagte: "Mitunserem nunmehr sechsten Engagement leisten wir einen weiterenBeitrag zur Etablierung der Offshore-Windenergie als wesentlicherBaustein der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien inDeutschland. Zudem bestätigt unsere erneute Finanzierungsbeteiligungan einem Offshore-Projekt den Erfolg unseres langfristigausgerichteten Förderprogramms und die Förderziele Umwelt undKlimaschutz."Neben der KfW engagiert sich auch die KfW IPEX-Bank in derFinanzierung: Die KfW-Tochtergesellschaft, die innerhalb derBankengruppe das Geschäftsfeld Projekt- und Exportfinanzierungverantwortet, stellt zusammen mit vier weiteren internationalenGeschäftsbanken einen kommerziellen Kredit in Höhe von ebenfalls etwa300 Mio. EUR bereit. Darüber hinaus ist sie Facility Agent sowieSecurity Agent und agierte als Technical Bank. Das Fremdkapital fürTWB II beläuft sich damit auf insgesamt rund 600 Mio. EUR. DieGesamtinvestitionskosten für den 200-Megawatt-Windpark liegen bei ca.800 Mio. EUR.Der kommunale Windpark TWB II liegt knapp 45 Kilometer vor derInsel Borkum in der deutschen Nordsee und ist die zweite Ausbaustufedes bereits 2015 unter dem Namen Trianel Windpark Borkum in Betriebgenommenen Windparks. Errichtet werden 32 Anlagen mit6,33-Megawatt-Turbinen des deutschen Herstellers Senvion inWassertiefen von 27-33 Metern. Mit einer installierten Gesamtleistungvon rund 200 MW soll der Windpark in der Nordsee nach seinerInbetriebnahme Ende 2019 sauberen Strom für rechnerisch rund 210.000Haushalte produzieren.Gesellschafter auf Eigenkapitalseite sind 17 deutsche Stadtwerkezusammen mit der Stadtwerke-Kooperation Trianel mit einem Anteil voninsgesamt 38 %. Weitere Sponsoren sind die EWE AG (37,5 %) sowie einJoint Venture des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich und derschweizerischen Fontavis (24,5 %).Weitere Informationen unter: http://www.trianel-borkum.de/home/ https://www.kfw-ipex-bank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-IPEX-Bank/Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram Schweickhardt,Tel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell