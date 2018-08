KfW-Verwaltungsrats verlängert Vertrag von Vorstandsmitglied Bernd Loewen

Frankfurt am Main (ots) - Der Vorsitzende des KfW-VerwaltungsratesHerr Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie undder Stellvertretende Vorsitzende, Herr Olaf Scholz, Bundesministerder Finanzen erklären:Der KfW-Verwaltungsrat hat Herrn Bernd Loewen (52) für weiterefünf Jahre bis zum 30.6.2024 zum Vorstandsmitglied der KfW bestellt.Der Diplom-Kaufmann wurde erstmals zum 1. Juli 2009 in den Vorstandder KfW Bankengruppe berufen und verantwortet aktuell die BereicheFinanzen, Informationstechnologie sowie Organisation und Consulting.In den vergangenen Jahren hat er insbesondere die Erneuerung derIT, die technologische Umsetzung der Digitalisierung des inländischenFördergeschäfts sowie die Modernisierung der Prozesse und desDatenmanagements im Rechnungswesen erfolgreich vorangetrieben.Die zukunftsorientierte Ausrichtung der KfW wird auch in dennächsten Jahren im Fokus seiner Tätigkeit stehen.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Michael HelbigTel. +49 (0)69 7431 2277, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Michael.Helbig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell